Очередникам запретят сдавать в аренду квартиру в течение 5 лет

Новости Беларуси. В Указ Президента №13 от 6 января 2012 года, который регулирует порядок оказания государством помощи белорусам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, будут внесены изменения. Об этом сообщил начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Горваль.

В частности, будет запрещена сдача в аренду жилья, построенного с господдержкой, в течение пяти лет после завершения выплаты кредита, который предоставлялся на строительство таких жилых помещений. Механизмы отслеживания и наказания нарушающих законодательство пока не раскрываются.

Второй момент: проектом дополнений в Указ предусмотрено, что государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будет одноразовой. Если семья уже получала поддержку в виде льготного кредита или субсидии, то уже повторно она предоставляться не будет, за исключением одного случая: если нуждаемость в улучшении жилищных условий возникла в связи с увеличением семьи при рождении (усыновлении, удочерении) детей.

Напомним, в прошлом году Президент поручил разобраться с ситуацией, когда люди, как оказалось, совсем ненуждающиеся, строили жилье с господдержкой, чтобы потом активно его сдавать в аренду или ситуацией.

, президент Республики Беларусь (сентябрь 2012):

Ко 2 апреля всю эту работу надо выполнить, просеяв все. Ты получил эту поддержку, эту квартиру - иди, живи. Многодетные, военные и так далее. Разводись, не разводись - тебе денег не будет. Надо поправить закон. Надо вникнуть это и по-человечески сделать. Достройте то, что сегодня есть. И то, проверьте, кому вы построили, кто сдает – не сдает. Сдал в аренду – заберите у него квартиру!