Пархомчик: одна из основных задач, которую мы сейчас решаем, – это переход на наш легковой электротранспорт

Новости Беларуси. Несмотря на агрессивную политику некоторых по отношению к Беларуси, экспорт товаров в 2021 году увеличился на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продукцию отечественных производителей сегодня хорошо знают и ждут в 174 странах мира.

Крепнут торговые связи со стратегическими партнерами – Россией и Китаем. Так, поставки в Поднебесную выросли в 3,5 раза. При этом идет работа в направлении дальнейшего открытия рынка для белорусских продовольственных товаров. Судя по всему, торговых предложений будет еще больше.

Он просто напичкан современной техникой. Как выглядит первый белорусский электрогрузовик и в чем его удобство? Подробности здесь.

16 февраля в Минске представили возможности первого отечественного электрогрузовика. Модель тягача способна разгоняться без малого до 100 километров в час за 5 секунд, и это не единственные уникальные характеристики электромобиля.