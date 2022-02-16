Пархомчик: одна из основных задач, которую мы сейчас решаем, – это переход на наш легковой электротранспорт
Новости Беларуси. Несмотря на агрессивную политику некоторых по отношению к Беларуси, экспорт товаров в 2021 году увеличился на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продукцию отечественных производителей сегодня хорошо знают и ждут в 174 странах мира.
Крепнут торговые связи со стратегическими партнерами – Россией и Китаем. Так, поставки в Поднебесную выросли в 3,5 раза. При этом идет работа в направлении дальнейшего открытия рынка для белорусских продовольственных товаров. Судя по всему, торговых предложений будет еще больше.
Он просто напичкан современной техникой. Как выглядит первый белорусский электрогрузовик и в чем его удобство? Подробности здесь.
16 февраля в Минске представили возможности первого отечественного электрогрузовика. Модель тягача способна разгоняться без малого до 100 километров в час за 5 секунд, и это не единственные уникальные характеристики электромобиля.
Формированию новой транспортной системы значительный импульс дает БелАЭС. Белорусские ученые и инженеры имеют собственные наработки. Вдобавок к этому в государстве созданы механизмы субсидирования «зеленых» проектов. Например, налоговые льготы при покупке электромобилей в личное пользование и развитие соответствующей инфраструктуры.
Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Если взять сегмент легкового электротранспорта, то на 1 декабря 2021 года в Республике Беларусь зарегистрировано уже 2 490 таких машин. Одна из основных задач, которую мы тоже сейчас решаем, – это переход на наш легковой электротранспорт. Первая партия таких машин завезена в Беларусь, 35 машин мы продали. С учетом двухмесячного периода эксплуатации, сделан заказ на закупку еще одной партии в количестве 500 единиц, которая произойдет во втором полугодии этого года.
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