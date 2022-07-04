Беларусь стремится заместить российский газ отечественным торфом

Новости Беларуси. Организации торфяной промышленности ГПО «Белтопгаз» добыли 1 миллион тонн торфа. Эта цифра уже на 30 % превышает аналогичный показатель 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако чтобы обеспечить потребности отечественной экономики и поставок на внешние рынки, планируется довести общий объем добычи до 2,3 миллиона тонн. Из него изготовят топливные брикеты и торфяные сушенки, а также питательные грунты, которые пользуются спросом в сельском хозяйстве.

По объемам добычи торфа наша страна занимает четвертое место в мире. Белорусское черное золото позволяет частично отказаться от природного газа и экономить миллионы рублей. Его запасы в Беларуси специалисты оценивают в 4 миллиарда тонн. Разработано меньше процента от всех месторождений.

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