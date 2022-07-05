Вопрос продовольственной безопасности решён. Беларуси удалось перенаправить продукцию на другие рынки

Сельское хозяйство развивается стремительными темпами и обеспечивает всеми необходимыми продуктами питания внутренний рынок. Эта тенденция сохраняется на протяжении многих лет, подтверждая правильную стратегическую политику. Мы на 94 % обеспечиваем себя своим производством и полностью покрываем внутренние потребности в социально значимых продуктах – зерно, картофель, молоко, мясо – и производим их со значительным запасом.

Значительно в последние годы увеличиваются и стабилизационные фонды. Это связано с повышением качества и условий хранения товара, а также выстраиванием взаимовыгодных отношений между производителями и торговыми сетями. Также наращивается экспорт и осваиваются новые рынки сбыта. В условиях санкций Беларуси удалось переформатировать не только логистические цепочки, но и перенаправить продукцию на другие рынки. С учетом высокого спроса наше продовольствие активно поставляется в СНГ, включая Россию, страны Евразийского экономического союза. Расширяется география поставок и в азиатские страны. По итогам апреля на экспорт реализовали продукции на 111 % больше, чем в 2021 году.