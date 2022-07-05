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Вопрос продовольственной безопасности решён. Беларуси удалось перенаправить продукцию на другие рынки

05 июля 2022 06:56
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Новости Беларуси. Вопрос продовольственной безопасности в Беларуси решен. По этому показателю в мировом рейтинге наша страна занимает 36-ю позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос продовольственной безопасности решён. Беларуси удалось перенаправить продукцию на другие рынки-1

Сельское хозяйство развивается стремительными темпами и обеспечивает всеми необходимыми продуктами питания внутренний рынок. Эта тенденция сохраняется на протяжении многих лет, подтверждая правильную стратегическую политику. Мы на 94 % обеспечиваем себя своим производством и полностью покрываем внутренние потребности в социально значимых продуктах – зерно, картофель, молоко, мясо – и производим их со значительным запасом.

Вопрос продовольственной безопасности решён. Беларуси удалось перенаправить продукцию на другие рынки-4

Значительно в последние годы увеличиваются и стабилизационные фонды. Это связано с повышением качества и условий хранения товара, а также выстраиванием взаимовыгодных отношений между производителями и торговыми сетями. Также наращивается экспорт и осваиваются новые рынки сбыта. В условиях санкций Беларуси удалось переформатировать не только логистические цепочки, но и перенаправить продукцию на другие рынки. С учетом высокого спроса наше продовольствие активно поставляется в СНГ, включая Россию, страны Евразийского экономического союза. Расширяется география поставок и в азиатские страны. По итогам апреля на экспорт реализовали продукции на 111 % больше, чем в 2021 году.  

# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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