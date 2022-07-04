Деревообрабатывающие заводы Беларуси перестраивают логистику поставок. Курс – на Россию и Китай

Новости Беларуси. В условиях европейских санкций деревообрабатывающие заводы Беларуси перестраивают логистику поставок своей продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь основными рынками сбыта станут Россия и Китай, а также страны дальней азиатской дуги. Беларусь будет поставлять пиломатериалы, брикеты, топливные гранулы, фанеру и древесные плиты. В новых реалиях предприятия оптимизируют и объемы заготовки древесины, но с учетом недопущения порчи технических характеристик.

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