Новости Беларуси. Белорусский промышленный гигант покоряет Юго-Восточную Азию. Первые БелАЗы выпустили во Вьетнаме. Два карьерных самосвала грузоподъемностью 90 тонн уже ввели в эксплуатацию.

Собраны они вьетнамской корпорацией совместно с белорусскими специалистами.

И это наши первые автомобили такой грузоподъемности во Вьетнаме.

Пока проходит обкатка самосвалов в карьере и обучение персонала. Планируется, что в будущем партнеры закупят до 100 единиц белорусской техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.