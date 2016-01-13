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Первые БелАЗы выпустили во Вьетнаме

13 января 2016 06:55
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Новости Беларуси. Белорусский промышленный гигант покоряет Юго-Восточную Азию. Первые БелАЗы выпустили во Вьетнаме. Два карьерных самосвала грузоподъемностью 90 тонн уже ввели в эксплуатацию.

Собраны они вьетнамской корпорацией совместно с белорусскими специалистами.

И это наши первые автомобили такой грузоподъемности во Вьетнаме.

Пока проходит обкатка самосвалов в карьере и обучение персонала. Планируется, что в будущем партнеры закупят до 100 единиц белорусской техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Беларусь-Вьетнам

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