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Инфляция в Беларуси в 2016 году планируется на уровне 12%

12 января 2016 13:20
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Новости Беларуси. Под влиянием внешних факторов. Уровень инфляции в Беларуси в 2016 должен остаться на уровне прошлого года. Это 12%. Эксперты не прогнозируют и резкого роста цен. В 2015 году больше всего выросла стоимость платных услуг. За ней идет цена на непродовольственные товары. За год она увеличилась на 11,5%. Примерно на таком же уровне и рост цен на продовольствие.

Эксперты отмечают, что экономическая ситуация в стране во многом будет зависеть от положения на внешних рынках. В частности, от стоимости нефти и ситуации в странах, являющихся  основными торговыми партнерами Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:
То, что сейчас происходит и в мировой экономике, с одной стороны, и с другой стороны, что происходит на территории бывшего Советского Союза, то есть Украина как бы оторвалась от России, оторвала все кооперационные связи. Соответственно, это повлияло и на экономику Украины, и на экономику России, а мы очень тесно связаны с этими двумя странами. Соответственно, прежде всего, это оказало очень большое влияние на нашу экономику. Мы очень сильно зависим от цены на нефть, потому что наши базовые предприятия — это два нефтеперерабатывающих предприятия. Чем выше будет нефть, тем, так сказать, больше мы будем получать доход. К сожалению, нефть пока падает.           

# Экономика # Государственная политика в области ценообразования # Ирина Новикова

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