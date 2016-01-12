В ожидании новой Великой депрессии: открылись азиатские биржи

Открытия азиатских бирж во вторник, 12 января, спекулянты ждали с нетерпением и тревогой: однако к настоящему моменту лишь японские индексы снизились на полтора процента, корейские же, китайские и австралийские колеблются с небольшой амплитудой.

Есть вероятность, что затяжное паническое падение на биржах планеты остановилось: спокойствие вряд ли будет долгим, но вздохнуть с облегчением правительства планеты могут — биржевой катаклизм ведущий к новой Великой депрессии удалось отодвинуть на некоторый срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.