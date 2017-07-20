Ожидается, что 21 июля на белорусско-украинском форуме в Киеве подпишут контракты на 40 миллионов долларов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск. В Киеве Президент Беларуси проведет переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Ожидается, что в центре внимания будет весь спектр двухстороннего сотрудничества. Особое внимание лидеры уделят экономическому блоку вопросов. На оживление контактов в деловой сфере направлен и белорусско-украинский бизнес-форум, в время которого, как ожидается, будут подписаны контракты на сумму в 40 миллионов долларов.

На Майдане в центре Киева белорусский флаг в паре с украинским. Весьма символично, ведь Украина сегодня один из значимых рынков для белорусских товаров. Возможности извлечь взаимную выгоду ищут специалисты во всех отраслях, причем на самом высоком уровне. И от нынешней встречи двух Президентов ожидают оживления контактов. Прежде всего – в экономической сфере.

Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Украине:

За очень короткий срок предстоит вторая встреча глав государств. Меньше чем за год прошло второе заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. За пять месяцев рост по всем позициям (товарооборот, экспорт и импорт) больше 20 %. Я думаю, что это достаточно неплохие результаты и показатели. Это говорит о том, что Украина была, есть (и я абсолютно уверен в том, что это будет) важнейший торгово-экономический партнер Республики Беларусь. Аграрный сектор – поистине «хлебный» кусок для наших экономик. Мы готовы делиться технологиями, удобрениями, новинками привычной еще с советских времен для местных аграриев техникой. Причем не просто продавать, а создавать совместные предприятия (их уже в Украине семь). Речь идет не только о сельскохозяйственной технике, но и о пассажирской и коммунальной. Наши сборочные производства – словно ульи для кооперации, куда словно пчелы слетаются фирмы-партнеры. Причем действительно на «мед» в денежном выражении.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга»:

На этот год планируется увеличить товарооборот нашей компании в два раза. На следующий год – в три-четыре. Ведем активные переговоры по городскому дорожному строительству, всячески поддерживаем сотрудничество с предприятиями Республики Беларусь, которые выигрывают тендеры в Украине и вступать в совместные пулы по развитию и продвижению белорусской техники. Экспорту белорусской продукции в Украину реально помогают принятые указом главы белорусского государства меры по финансовой поддержке. Сейчас это делают два крупных украинских банка, которым возмещается часть процентной ставки при покупке продукции машиностроения в Беларуси. 21 июля на форуме ожидают соглашение с третьим банком. Ольга Юруть, СТВ:

Предстоящий бизнес-форум в кулуарах уже окрестили беспрецедентным по представительному составу и заявленному количеству участников. Три сотни руководителей крупных предприятий и корпораций из Беларуси и Украины подали заявку. Готовы к подписанию 15 контрактов. Эксперты еще накануне смело озвучивают сумму в 40 миллионов долларов, и это на старте. Карьерный гигант БелАЗ и здесь демонстрирует флагманские способности: проработан договор на поставку техники на 5 миллионов долларов.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:

Украина всегда была стратегическим партнером для БелАЗа. У нас был довольно успешный, результативный 2016 год. Внешний товарооборот между предприятиями Украины и Беларуси превысил 50 миллионов долларов. Этот год еще более удачный, потому что практически все горнодобывающие компании Украины начали инвестировать свои денежные средства на приобретение техники. Сегодня есть смысл работать с регионами, ведь в Украине произошла децентрализация бюджета и основные налоговые поступления (а это больше половины) теперь оседает в регионах. Поэтому нужно входить сразу с комплексом инфраструктурных проектов – это обновление дорожной сети, парков пассажирской и коммунальной техники.

Сергей Чижик, глава торгово-промышленной палаты Украины:

Украинский бизнес едет активно из регионов. Вот только сегодня я получит сообщение о том, что еще 10 предпринимателей Черкасщины едут специально на этот форум. То есть я бы хотел сказать, что это интерес не только Киева, интерес всей нашей страны к этому форуму. Есть перспективы в коммунальном машиностроении. Украина по-прежнему заинтересована в развитии сельскохозяйственного машиностроения. Большие перспективы – все больше и больше об этом говорят – в развитии такой новой отрасли как стартапы, IT-технологии. Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран уже 21 июля подпишут ряд документов. Там и сотрудничество в экономике, и культура, и межнациональные отношения. Сфере науки посвящены сразу два соглашения.