Отвяжут ли дорожный налог от техосмотра? Комментарий министра финансов

Новости Беларуси. Министр финансов рассказал журналистам, о том что готовится указ, который внесет изменения в уплату дорожного сбора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разработчики считают необходимым отвязать сбор от прохождения техосмотра.

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:

Речь идет о сохранении существующего порядка уплаты дорожного налога или платы за использование дорожной инфраструктуры с расширением льгот для отдельных категорий, изменением периодичности уплаты, скидками для тех, кто готов оплачивать на более длительный срок.