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Отвяжут ли дорожный налог от техосмотра? Комментарий министра финансов

17 февраля 2020 13:25
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Новости Беларуси. Министр финансов рассказал журналистам, о том что готовится указ, который внесет изменения в уплату дорожного сбора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разработчики считают необходимым отвязать сбор от прохождения техосмотра. 

Отвяжут ли дорожный налог от техосмотра? Комментарий министра финансов-1

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Речь идет о сохранении существующего порядка уплаты дорожного налога или платы за использование дорожной инфраструктуры с расширением льгот для отдельных категорий, изменением периодичности уплаты, скидками для тех, кто готов оплачивать на более длительный срок.  

Отвяжут ли дорожный налог от техосмотра? Комментарий министра финансов-4

По мнению Министерства финансов, он будет отвязан от техосмотра. Рассматриваются варианты, когда будет техническая готовность к введению новой системы. Кроме того, будут установлены более справедливые и приемлемые для населения механизмы уплаты.

# Автомобили # Экономика # Александр Лукашенко # Максим Ермолович # Фотофакт

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