Отвяжут ли дорожный налог от техосмотра? Комментарий министра финансов
Новости Беларуси. Министр финансов рассказал журналистам, о том что готовится указ, который внесет изменения в уплату дорожного сбора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разработчики считают необходимым отвязать сбор от прохождения техосмотра.
Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Речь идет о сохранении существующего порядка уплаты дорожного налога или платы за использование дорожной инфраструктуры с расширением льгот для отдельных категорий, изменением периодичности уплаты, скидками для тех, кто готов оплачивать на более длительный срок.
По мнению Министерства финансов, он будет отвязан от техосмотра. Рассматриваются варианты, когда будет техническая готовность к введению новой системы. Кроме того, будут установлены более справедливые и приемлемые для населения механизмы уплаты.