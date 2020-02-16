Производство целлюлозы на Светлогорском ЦКК наконец-то запущено. Подробности рабочей поездки Президента

Новости Беларуси. 10 миллиардов долларов вложили иностранные инвесторы в реальный сектор белорусской экономики в 2019 году. Почти две трети – это прямые инвестиции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Понятное дело, не все иностранные инвестиции выливаются в конкретные проекты. Строить новое предприятие, модернизировать уже существующее – это решения, на которое готовы не все. Но еще хуже, когда соглашаются, а в процессе что-то идет не так.

В конце 2019 года Президент провел совещание о реализации проблемных инвестпроектов. Тогда же были названы четыре предприятия с наиболее сложной ситуацией.

Александр Лукашенко на совещании о реализации проблемных инвестпроектов: «Сотни миллионов долларов на кону»

Три из них – в сфере целлюлозно-бумажной промышленности. Производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов в Шклове и мелованных и немелованных видов картона в Добруше. Эти два предприятия глава государства посещал на прошлых неделях. На этой Александр Лукашенко прибыл на завод по выпуску сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК. И, наконец, дал старт производству.