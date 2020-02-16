Производство целлюлозы на Светлогорском ЦКК наконец-то запущено. Подробности рабочей поездки Президента

Новости Беларуси. 10 миллиардов долларов вложили иностранные инвесторы в реальный сектор белорусской экономики в 2019 году. Почти две трети – это прямые инвестиции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 10 миллиардов долларов вложили иностранные инвесторы в реальный сектор белорусской экономики в 2019 году. Почти две трети – это прямые инвестиции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Понятное дело, не все иностранные инвестиции выливаются в конкретные проекты. Строить новое предприятие, модернизировать уже существующее – это решения, на которое готовы не все. Но еще хуже, когда соглашаются, а в процессе что-то идет не так.
В конце 2019 года Президент провел совещание о реализации проблемных инвестпроектов. Тогда же были названы четыре предприятия с наиболее сложной ситуацией.
Александр Лукашенко на совещании о реализации проблемных инвестпроектов: «Сотни миллионов долларов на кону»
Три из них – в сфере целлюлозно-бумажной промышленности. Производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов в Шклове и мелованных и немелованных видов картона в Добруше. Эти два предприятия глава государства посещал на прошлых неделях. На этой Александр Лукашенко прибыл на завод по выпуску сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК. И, наконец, дал старт производству.
Сказать, что реализация проекта давалась непросто – ничего не сказать. 10 лет. Отношения с китайским подрядчиком не сложились. В итоге пришлось доводить производство до ума самим. Были проблемы и с экологическим аспектом. Но в итоге справились. Построили предприятие, которое позволит более эффективно использовать лесные ресурсы страны, у которого нет конкурентов на постсоветском пространстве и которое целиком и полностью отвечает самым высоким требованиям экологов. Это принципиальная позиция главы государства.
Впрочем, о рабочей поездке Президента в Гомельскую область подробнее расскажет моя коллега Алена Сырова. Мне же остается сказать о четвертом предприятии, ситуация на котором оставляет желать лучшего. Это минский «Камволь». Будем верить, что вложенные в его модернизацию 110 миллионов долларов все-таки себя окупят. На совещании Президент пообещал посетить каждое из наиболее проблемных предприятий.
Но вернемся в Светлогорск. Алена Сырова продолжит в видеоматериале.