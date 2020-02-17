Александр Лукашенко – Максиму Ермоловичу: «В СМИ пишут разное, но хотелось бы знать, как идут дела»

Новости Беларуси. О ситуации в бюджете и выполнении поручения по уровню зарплат 17 февраля шла речь во Дворце Независимости. Президент принял с докладом министра финансов. Максим Ермолович доложил, что Беларусь продолжает формировать финансовую подушку безопасности. В прошлом году бюджет был исполнен с профицитом. Александр Лукашенко попросил рассказать, как сказывается на финансовом положении страны нынешняя политическая и экономическая ситуация.

Напомним, в последнее время Беларусь активно ведет переговоры с поставщиками углеводородов. Минфин уже информировал о том, что необходимости корректировать бюджет из-за ситуации с российской нефтью нет. В 2019 году профицит оказался больше запланированного, поэтому страна подготовлена к некоторым рискам в 2020-м.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В целом, какая ситуация, чтобы иметь представление. А то мы тут сражаемся на разных экономических фронтах. Но результат этих сражений всегда виден финансово в бюджете. Поэтому, как это отражается на бюджете, ну, и естественно, исполнение по основным статьям. Что с зарплатами бюджетников, выполняем ли мы данные обязательства, особенно по той реформе заработной платы, о которой мы говорили? В СМИ пишут разное, но хотелось бы знать, как идут дела и по остальным вопросам финансирования из бюджета. Страховые организации, вы вносите предложение по какому-то переформатированию, превращению в ОАО. Я у вас спрашивал, что за проблема, можете ли вы работать. Вы сказали, что можете, и опять вносите предложение. То есть можете работать по-старому, как это есть, ничего не ломая. Вдруг вы предлагаете сделать акционерное общество на этой базе. Зачем мы делаем эти шаги? Хотелось бы, чтобы вы пояснили и свою работу по страховому направлению. Отвяжут ли дорожный налог от техосмотра? Комментарий министра финансов