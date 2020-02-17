Александр Лукашенко принял с докладом министра финансов

Новости Беларуси. 17 февраля Президент принял с докладом министра финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 17 февраля Президент принял с докладом министра финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Максим Ермолович доложил, что Беларусь продолжает формировать финансовую подушку безопасности. Александр Лукашенко попросил рассказать, как сказывается на финансовом положении страны нынешняя политическая и экономическая ситуация.
Напомним, в последнее время Беларусь активно ведёт переговоры с партнёрами – поставщиками углеводородов. Кроме того, на встрече речь шла о страховой сфере. Минфин подготовил изменения в страховое законодательство Беларуси. Ранее в ведомстве сообщали, что необходимости корректировать бюджет из-за ситуации с российской нефтью нет. В 2019 году профицит оказался больше запланированного, поэтому страна подготовлена к некоторым рискам в 2020-м.