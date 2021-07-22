«Отрабатывались вместе с холдингами». Вот что предложил министр экономики на совещании с Президентом

Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта. Совещание 22 июля во Дворце Независимости негласно получило название «День правительства», поскольку на встрече с Президентом – руководство Совмина с большим списком предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр энергетики: к 2030-му нужно иметь республиканский пункт хранения радиоактивных отходов

Озвучили и пакет предложений, касающийся работы холдингов. Сегодня в стране их 95, и они производят четверть всей промышленной продукции Беларуси. В обозримом будущем станет больше, потому механизм должен быть максимально комфортным. Минэкономики в свое время лоббировал создание таких коопераций, и вот, спустя четыре года вносит коррективы.