Совет Евразийской экономической комиссии на ближайшем заседании рассмотрит вопрос расширения использования странами ЕАЭС национальных валют во взаимных расчетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отказ от доллара и евро – очевидный тренд в ЕАЭС: все больше стран экономического союза переходят на оплату экспорта-импорта товаров и услуг внутри объединения в национальных валютах. В 2022 году доля нацвалют в расчетах по товарам уже достигла 85 %, что наглядно показало растущую независимость финансовой системы внутри объединения.