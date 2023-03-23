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Отказ от доллара и евро – тренд в ЕАЭС. Как сейчас проводят взаимные расчёты?

23 марта 2023 15:31
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Совет Евразийской экономической комиссии на ближайшем заседании рассмотрит вопрос расширения использования странами ЕАЭС национальных валют во взаимных расчетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отказ от доллара и евро – очевидный тренд в ЕАЭС: все больше стран экономического союза переходят на оплату экспорта-импорта товаров и услуг внутри объединения в национальных валютах. В 2022 году доля нацвалют в расчетах по товарам уже достигла 85 %, что наглядно показало растущую независимость финансовой системы внутри объединения.

Отказ от доллара и евро – тренд в ЕАЭС. Как сейчас проводят взаимные расчёты?-1

Россия успешно согласовала с партнерами по ЕАЭС стратегию расширения использования национальных валют. Также активно прорабатываются альтернативные западные системы взаиморасчетов с Индией, Ираном, Китаем и Турцией. Объединенные Арабские Эмираты предложили России создать зону свободной торговли с ЕАЭС, подобную инициативу озвучил и Таиланд.

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# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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