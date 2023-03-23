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Новые контракты и возможности для роста. Конгресс свободных экономических зон проходит в Гомеле

23 марта 2023 13:31
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Новости Беларуси. Новые контракты и возможности для роста. Три документа о сотрудничестве подписаны белорусскими и российскими партнерами в ходе Конгресса свободных экономических зон в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые контракты и возможности для роста. Конгресс свободных экономических зон проходит в Гомеле-1

Меморандумы с Псковской особой экономической зоной заключили Гомельская и Могилевская СЭЗ. Кроме того, партнерство закрепили агентство развития и содействия инвестициям и технопарк Санкт-Петербурга. Документы помогут резидентам участвовать в совместных программах и конкурсах. У белорусских компаний появится возможность занять ту нишу, которая образовалась из-за ухода иностранных производителей с российского рынка.

Новые контракты и возможности для роста. Конгресс свободных экономических зон проходит в Гомеле-4

Андрей Налимов, заместитель генерального директора особой экономической зоны «Лотос» (Россия):
Я заинтересован и пообщаться с коллегами, обменяться опытом, посмотреть особенность работы резидентов. И как я уже в своем докладе говорил, это возможность привлечения участников процесса по перевозке, то есть логистика. Возможно, какие-то новые резиденты, которые будут локализованы как в портовой, так и в промышленной зоне.

Что касается сотрудничества с Узбекистаном, оно позволит отечественным предприятиям выйти на рынки третьих стран.

Новые контракты и возможности для роста. Конгресс свободных экономических зон проходит в Гомеле-7

Хабиб Абдуллаев, генеральный директор свободной экономической зоны «Навои» (Узбекистан):
Мы хотели предложить содействие по продвижению белорусской продукции на рынке Узбекистана, а также на рынки сопредельных стран. Потому что Узбекистан может быть хорошим плацдармом для дальнейшего экспорта в страны Южной Азии, Персидского залива.

Новые контракты и возможности для роста. Конгресс свободных экономических зон проходит в Гомеле-10

Всего международный конгресс собрал 280 гостей из России, Беларуси и Узбекистана. Среди них представители свободных экономических зон, индустриальных и научно-технологических парков и руководители предприятий.

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# Международное сотрудничество # Экономика # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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