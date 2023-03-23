Новые контракты и возможности для роста. Конгресс свободных экономических зон проходит в Гомеле

Новости Беларуси. Новые контракты и возможности для роста. Три документа о сотрудничестве подписаны белорусскими и российскими партнерами в ходе Конгресса свободных экономических зон в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меморандумы с Псковской особой экономической зоной заключили Гомельская и Могилевская СЭЗ. Кроме того, партнерство закрепили агентство развития и содействия инвестициям и технопарк Санкт-Петербурга. Документы помогут резидентам участвовать в совместных программах и конкурсах. У белорусских компаний появится возможность занять ту нишу, которая образовалась из-за ухода иностранных производителей с российского рынка.

Андрей Налимов, заместитель генерального директора особой экономической зоны «Лотос» (Россия):

Я заинтересован и пообщаться с коллегами, обменяться опытом, посмотреть особенность работы резидентов. И как я уже в своем докладе говорил, это возможность привлечения участников процесса по перевозке, то есть логистика. Возможно, какие-то новые резиденты, которые будут локализованы как в портовой, так и в промышленной зоне.

Что касается сотрудничества с Узбекистаном, оно позволит отечественным предприятиям выйти на рынки третьих стран.