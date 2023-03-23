Новости экономики за 23.03.2023

Новости Беларуси. Какую белорусскую продукцию ждут в Грозном? Как складывается взаимный товарооборот с Ленобластью? И что будет с расчетами в национальных валютах в ЕАЭС?

Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЙ МАГАЗИН «ДА ДОМУ» ОТКРОЕТСЯ В ЧЕЧНЕ

Первый в России белорусский магазин сети товаров для дома откроется в Грозном. Руководство «Беллегпрома» и представители торгового центра обсудили условия сотрудничества. После оценки всех бизнес-показателей будет принято окончательное решение.