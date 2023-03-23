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Новости экономики за 23.03.2023

23 марта 2023 15:29
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Новости Беларуси. Какую белорусскую продукцию ждут в Грозном? Как складывается взаимный товарооборот с Ленобластью? И что будет с расчетами в национальных валютах в ЕАЭС?

Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЙ МАГАЗИН «ДА ДОМУ» ОТКРОЕТСЯ В ЧЕЧНЕ

Первый в России белорусский магазин сети товаров для дома откроется в Грозном. Руководство «Беллегпрома» и представители торгового центра обсудили условия сотрудничества. После оценки всех бизнес-показателей будет принято окончательное решение.

Новости экономики за 23.03.2023-1

Также белорусские предприятия заключили с чеченскими партнерами ряд соглашений в сфере промышленной кооперации. Так, Оршанский льнокомбинат, «Моготекс» и «Свитанак» поставят в Грозный ткани и трикотажные полотна для выпуска готовых изделий на предприятиях Чеченской Республики. Планируется, что это позволит чеченским партнерам выпустить более 30 тысяч единиц продукции, такой как постельное и столовое белье, одежда, спецформа для различных ведомств.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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