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90% сельхозтехники Витебской области готовы к полевым работам

23 марта 2023 11:05
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Новости Беларуси. У аграриев Беларуси наступает трудоемкий процесс. На севере страны к весенне-полевым работам планируют массово приступить уже в начале апреля. Пока же на большей части территории Витебской области еще лежит снег, и аграрии пока не могут включиться в процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

90% сельхозтехники Витебской области готовы к полевым работам-1

Однако это не значит, что можно расслабиться. Сейчас есть возможность основательно подготовить к сезону технику, чтобы в разгар посевной она не вышла из строя. Ход подготовки к началу активной работы мониторят и профсоюзы. В поле зрения ревизоров – обеспеченность механизаторов спецодеждой, медицинскими аптечками, а также санитарно-бытовые условия. И разумеется, исправность техники. Сегодня в Витебской области в поля готовы выйти 90 % сельскохозяйственных машин.

90% сельхозтехники Витебской области готовы к полевым работам-4

Денис Пилипенок механизатор сельхозпредприятия «ДолжаАгро»:
Зимой привозили запчасти, делали все, подготавливали сельхозтехнику. Все, в принципе, готово. Все зависит от погодных условий.
– Ждете уже, наверное?
– Да. Естественно. Быстрей бы в поле. Поработать.

90% сельхозтехники Витебской области готовы к полевым работам-7

Юрий Деркач, председатель Витебского областного объединения профсоюзов:
Земля есть, люди есть – значит, надо получить результат. И он зависит только от них. Поэтому насколько готовы к медицинским осмотрам, горячему питанию, насколько отработан алгоритм действий, будет зависеть, будем мы с урожаем или нет. Поэтому мелочей здесь быть не должно.

Общая площадь сельскохозяйственных культур в Витебской области в 2023 году составляет почти 80 тысяч гектаров. Почти половина угодий – зерновые и зернобобовые.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Юрий Деркач # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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