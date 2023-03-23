90% сельхозтехники Витебской области готовы к полевым работам

Новости Беларуси. У аграриев Беларуси наступает трудоемкий процесс. На севере страны к весенне-полевым работам планируют массово приступить уже в начале апреля. Пока же на большей части территории Витебской области еще лежит снег, и аграрии пока не могут включиться в процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако это не значит, что можно расслабиться. Сейчас есть возможность основательно подготовить к сезону технику, чтобы в разгар посевной она не вышла из строя. Ход подготовки к началу активной работы мониторят и профсоюзы. В поле зрения ревизоров – обеспеченность механизаторов спецодеждой, медицинскими аптечками, а также санитарно-бытовые условия. И разумеется, исправность техники. Сегодня в Витебской области в поля готовы выйти 90 % сельскохозяйственных машин.

Денис Пилипенок механизатор сельхозпредприятия «ДолжаАгро»: Зимой привозили запчасти, делали все, подготавливали сельхозтехнику. Все, в принципе, готово. Все зависит от погодных условий. – Ждете уже, наверное? – Да. Естественно. Быстрей бы в поле. Поработать.

Юрий Деркач, председатель Витебского областного объединения профсоюзов:

Земля есть, люди есть – значит, надо получить результат. И он зависит только от них. Поэтому насколько готовы к медицинским осмотрам, горячему питанию, насколько отработан алгоритм действий, будет зависеть, будем мы с урожаем или нет. Поэтому мелочей здесь быть не должно.

Общая площадь сельскохозяйственных культур в Витебской области в 2023 году составляет почти 80 тысяч гектаров. Почти половина угодий – зерновые и зернобобовые.