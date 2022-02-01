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Первый энергоблок БелАЭС позволил заместить 2 млрд кубометров природного газа

01 февраля 2022 17:35
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Новости Беларуси. Второй энергоблок белорусской атомной электростанции будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Первый энергоблок БелАЭС позволил заместить 2 млрд кубометров природного газа-1

Первый энергоблок АЭС в Островце уже смог прийти на смену двум миллиардам кубометров природного газа. Этого объема достаточно для потребления 10 миллионам человек. С вводом второго энергоблока потребление природного газа может сократиться на 4,5 миллиарда кубических метров. Проект является двигателем развития многих отраслей экономики Беларуси, содействует широкому внедрению современных технологий на производствах, обеспечивает создание новых рабочих мест.  

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# АЭС в Беларуси # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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