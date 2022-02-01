Головченко об ответных санкциях в отношении Литвы: «Мы, по сути, ничего не потеряли, может, даже и выиграли»

Новости Беларуси. Минск примет жесткие меры в ответ на прекращение Литвой транзита калия. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение уже принято. Оно коснется железнодорожного транспорта.
Вместе с тем у Вильнюса еще есть возможность отказаться от своих планов и таким образом избежать экономических последствий. В Минске предложили диалог.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Неблестящая экономика Литвы сейчас несет большие потери, в частности транспортный сектор. Это и железные дороги, и порт Клайпедский, что, собственно говоря, вызывает там большое возмущение, что мы и видим. Высказывания руководства этих организаций критические в адрес властей своей страны. Это их внутреннее дело. Мы давно к этой ситуации готовились, это было анонсировано. Мы, как вам и обещали, свои поставки переориентировали. За счет более длинного плеча Российской Федерации наши производители немного потеряли маржинальность, но она будет компенсирована ростом мировых цен. Поэтому мы, по сути, ничего не потеряли, может, даже и выиграли.
В условиях санкций Беларусь переориентировала транзит экспорта хлоркалия с Литвы на Россию. Ну а в Вильнюсе тем временем подсчитывают убытки. Ежедневно через Литву проходили 6-7 поездов, которые перевозили около 5 тысяч тонн удобрений и приносили реальную прибыль. В Министерстве транспорта Литвы посчитали, что из-за остановки транзита железные дороги могут потерять 70 миллионов евро. Кроме того, сократится прибыль Клайпедского порта. В общей сложности ущерб экономике Литвы может составить порядка миллиарда евро.