Головченко об ответных санкциях в отношении Литвы: «Мы, по сути, ничего не потеряли, может, даже и выиграли»

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Неблестящая экономика Литвы сейчас несет большие потери, в частности транспортный сектор. Это и железные дороги, и порт Клайпедский, что, собственно говоря, вызывает там большое возмущение, что мы и видим. Высказывания руководства этих организаций критические в адрес властей своей страны. Это их внутреннее дело. Мы давно к этой ситуации готовились, это было анонсировано. Мы, как вам и обещали, свои поставки переориентировали. За счет более длинного плеча Российской Федерации наши производители немного потеряли маржинальность, но она будет компенсирована ростом мировых цен. Поэтому мы, по сути, ничего не потеряли, может, даже и выиграли.