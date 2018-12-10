От золотодобычи до сельского хозяйства. Беларусь и Судан обсуждают новые проекты

Новости Беларуси. Беларусь полна решимости реализовать все договоренности с Суданом. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с лидером этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Омар Хасан Ахмед Аль-Башир в нашей стране с официальным визитом. Ещё до начала переговоров состоялась традиционная церемония встречи – красная ковровая дорожка, рота почётного караула. Прозвучали и гимны двух стран.

Хартум в Беларуси считают надёжным партнёром на африканском континенте. Отношения сложились доверительные. А новый импульс диалогу придал официальный визит нашего Президента в Судан в январе 2017 года. Президент Беларуси предлагает Судану готовить специалистов для сельского хозяйства Сейчас страны прорабатывают совместные проекты в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, нефти, образования. Впервые на суданский рынок были выведены образцы современной белорусской техники.

Известно, что в Судан будут поставлены и наши зернохранилища. Монтажом займутся отечественные специалисты. Реализуются поручения президентов, касающиеся добычи золота. Как подчеркнул Александр Лукашенко, Беларусь и Судан могут создать крепкий фундамент двусторонних отношений, выполнив все достигнутые договорённости. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Позвольте поприветствовать вас в Беларуси. Мне очень приятно, что вы приехали к нам зимой. Правда, сегодня не зимний день, но для того, чтобы почувствовать себя на севере, температуры достаточно. После Хартума, где + 30, попасть в 0°C – это хороший экстрим.

Очень хорошо помню свой визит в вашу прекрасную страну. Нам тогда удалось достичь ряда договоренностей, которые, безусловно, смогут вывести нас на очень высокий уровень сотрудничества. По крайней мере, мы сможем создать фундамент наших отношений, выполнив эти договоренности. Мы полны решимости реализовать все договорённости настолько быстро, насколько будет ваша воля и воля суданской стороны.