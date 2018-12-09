«Сегодня здесь отличная атмосфера»: на каком этапе находится строительство Нежинского ГОКа

Новости Беларуси. Ход строительства Нежинского горно-обогатительного комбината обсуждался на неделе на рабочей встрече Александра Лукашенко с бизнесменом, председателем совета директоров «Славкалия» Михаилом Гуцериевым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Особе внимание Президента – важности привлечения белорусских специалистов к созданию предприятия. Зарубежные подрядчики привезли в страну новейшие технологии, работе с которыми нужно научить наших людей. Технологии действительно уникальные – они станут заменой традиционному буровзрывному методу. Убедился в этом корреспондент Евгений Пустовой.

Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Гуцериевым реализацию проекта «Славкалия» в Беларуси Так тепло Александр Лукашенко Михаила Гуцериева встречает всегда. Успешнейший российский бизнесмен сделал много полезного для нашей страны. Один из самых грандиозных проектов современной Беларуси – Нежинский горно-обогатительный комбинат. Перспектива второго калийного предприятия в Беларуси – 2 миллиона тонн удобрений в год.

На неделе под Любанью успешно завершили наладку уникального европейского оборудования. Машин не видно: они уже смонтированы. Старобинское месторождение – одно из крупнейших в мире.

Путь к соляным запасам здесь будут преодолевать уникальным методом – без взрывов. Это безопасно (не будет обрушений), экологично и экономично (скорость буровзрывных работ – 80 метров в месяц, а у машин SBR получается в два раза быстрее).

Впервые в мире стволопроходческие комплексы SBR показали себя в Канаде. А теперь их впервые в Европе используют в Беларуси. По заказу «Славкалия» немецкая компания специально изготовила 47-метровый стволопроходческий комбайн. Новая вершина или глубина должна покориться нашим строителям и шахтерам.

Готовить отечественные кадры – четкая позиция Президента. Михаил Гуцериев доложил главе государства: из 250 строителей 180 человек – отечественные специалисты.

Йохен Грайнахер, генеральный директор компании-подрядчика (ФРГ):

Мы рады нашему дальнейшему сотрудничеству со «Славкалием». Сегодня здесь отличная атмосфера. Мы сейчас проводим очень точный анализ и расчеты, чтобы не возникло проблем, чтобы сотрудничество было успешным.

Словно на орнаменте эмблемы предприятия в деятельность «Славкалий» вплетена многовекторность Беларуси. Двухмиллиардный инвестиционный проект вобрал в себя китайские кредитные ресурсы, российский капитал и европейские технологии. Причем с обязательным условием социальной ответственности бизнеса. Увидеть перспективы для региона можно лишь с 50-метровой производственной конструкции Нежинского ГОКа.

Анна Бунькова, пресс-секретарь ИООО «Славкалий»:

Активно строится газопровод на 43 километра до Нежинского ГОКа, который сможет обеспечить в перспективе газоснабжение 25 населенных пунктов. Практически завершилась реконструкция железнодорожной станции Уречье. Это очень важный объект, потому что мы произвели замену всех коммуникаций и построили два абсолютно новых железнодорожных пути.

Новый индустриальный кластер – это горнодобывающий комплекс и обогатительная фабрика. В полную силу еще одна шахтерская столица Беларуси заявит о себе к 2022 году. Страна сможет увеличить производство калийных удобрений до 14 миллионов тонн в год.

Но пока в объективах эта многоэтажная конструкция. На ней закреплены механизированные комплексы, которым предстоит прорубить породу на глубину, равную высоте самого большого небоскреба в мире. На 800 метров.

По педантичной немецкой традиции, двум стволопроходческим комплексам дали имена. С выбором помогли ребята из детского дома, с которыми у немецких подрядчиков сложились дружеские отношения.