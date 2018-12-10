Президент Беларуси предлагает Судану готовить специалистов для сельского хозяйства

Новости Беларуси. Беларусь и Судан заинтересованы не только в наращивании взаимного товарооборота, но и в создании совместных сборочных производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От золотодобычи до сельского хозяйства. Беларусь и Судан обсуждают новые проекты В Беларуси хорошо развит машиностроительный комплекс, а надежной техники в африканском государстве как раз не хватает. Кроме того, Судан намерен развивать сельское хозяйство. Технологии и даже целые комплексы готова предоставить наша страна.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы в ближайшее время создадим в Судане машиностроительный центр, где будет осуществляться сборка тракторов, автомобилей и строительной техники. Также мы создадим у вас молочно-товарные комплексы и теплицы закрытого типа по возделыванию овощей и рассады в закрытом грунте. Мы готовы подготовить ваших специалистов для работы на той технике, которую мы будем производить на территории Судана, как автомобильную технику (тракторы, погрузчики), строительную технику. Мы готовы к этому. И думаю, что для Судана это наиважнейший вопрос – подготовка специалистов.

Только что, господин президент, вы приняли судьбоносное решение об отмене налога на произведенную технику для того совместного предприятия, которое будет работать в Хартуме. Это повысит конкурентоспособность совместной техники и я думаю, мы сможем торговать этой техникой не только в Судане и, как мы только что договорились, в Южном Судане, но и во всей Африке.