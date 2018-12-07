Минфин вынес на общественное обсуждение новые формы деклараций

Новости Беларуси. Министерство по налогам и сборам предлагает высказаться по поводу новых форм деклараций. Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом предусмотрены новые формы деклараций по акцизам и некоторым налогам, в том числе по единому для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, налогу на добавленную стоимость, на прибыль, земельному, на недвижимость и многим другим. Замечания и предложения будут приниматься в течение двух недель. Отправлять их можно по электронной почте.