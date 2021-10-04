От зарплаты в конвертах до двойной бухгалтерии. На что готов бизнес, чтобы уйти от налогов?

Новости Беларуси. Заплати налоги и живи спокойно. До сих пор встречаются желающие уйти от налоговых выплат и тем самым нарушить закон. Одна из лазеек – зарплата в конвертах. Наниматель наряду с получателем такой зарплаты становится участником теневой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как часто встречаются случаи выплаты серых зарплат и как с ними бороться, рассказал начальник налоговой инспекции по Минской области Владимир Девойно.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Владимир Васильевич, насколько сегодня актуальна тема зарплат в конвертах?

Владимир Девойно, начальник налоговой инспекции по Минской области:

Часто употребляемое значение – серая зарплата, заработная плата в конверте – обозначает оплату труда без оформления договорных взаимоотношений между нанимателем и наемным работником. Жизненная истина, которую глава государства сказал: заработал сам, дай заработать и другим. Или иными словами – просто плати работнику столько, сколько он заработал, чтобы ему действительно хватало за его труд. Когда наниматель предлагает наемному работнику работать без оформления трудовых взаимоотношений, когда предлагают выплачивать заработную плату не в полном объеме, здесь, конечно, затрагиваются две стороны. Прежде всего это сам наемный работник, который не имеет после таких согласительных процедур, права на социальные какие-то выплаты: тот же больничный, пособие по беременности для женщины. В дальнейшем это, например, пенсионное обеспечение. И сам наниматель свой бизнес ставит под сомнение. Там есть и уголовная, и административная ответственность. Например, в соответствии со статьей 14.5 Кодекса об административных правонарушениях, при умышленной неуплате подоходного налога и сокрытии доходов, выплачиваемых наемному работнику, штраф составляет от 40 до 120 базовых величин (это порядка 3 500 рублей). Получают не только бухгалтеры или директор предприятия, а также само предприятие получает штраф в размере 40 % сокрытых доходов и неуплаченных сумм подоходного налога. У налоговых органов есть все информационные ресурсы, чтобы осуществлять контроль в этом направлении Юлия Алексеюк:

Как часто подобные факты встречаются в Минской области?

Владимир Девойно:

У налоговых органов в настоящее время есть все информационные ресурсы для того, чтобы осуществлять контроль в этом направлении: от анализа низкой средней заработной платы к уровню, например, выплачиваемой по отрасли, это и осуществление деятельности, при которой необходимо определенное количество людей – без данного количества людей. В первую очередь налоговые органы свою работу строят в рамках разъяснения и предупреждения совершения правонарушений. В случае выявления таких обстоятельств налоговыми инспекциями вручается уведомление или сообщение для плательщика на исправление допускаемых ошибок. За 9 месяцев 2021 года более 6 000 таких уведомлений было направлено плательщикам Минской области. Кроме того, было проведено за 9 месяцев порядка 140 проверочных мероприятий (именно контрольных мероприятий), где доначислено в бюджет было 650 тысяч, а вот по этим направленным сообщениям и уведомлениям в бюджет поступило 909 тысяч. Порядка 1,5 миллионов рублей получил бюджет дополнительных денежных средств, которые в свое время плательщики своевременно не уплатили или сокрыли от налогообложения.

Юлия Алексеюк:

Какой ущерб для экономики и налоговых поступлений несет подобная незаконная деятельность? «Налоговые органы уделяют большое внимание оформлению наемных работников индивидуальными предпринимателями» Владимир Девойно:

Здесь и завышение затрат, недоплата налога на добавленную стоимость и, как следствие, недоплата налога на прибыль. Цель не только взыскать подоходный налог, не только найти нелегально выплаченные доходы физического лица. Цель – найти источники, за счет которых происходят такие выплаты. Это и сокрытие выручки при реализации товаров за наличный расчет, это и иные схемы ухода от налогообложения, как дробление бизнеса. Также налоговые органы уделяют большое внимание оформлению наемных работников индивидуальными предпринимателями. Ведь по 285-му указу главы государства у нас индивидуальные предприниматели могут использовать труд не более трех наемных физических лиц. Но в то же время выявляются в ходе проверок нарушения. Например, недавно проверяли индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по деревообработке. Ясно, что производство не может быть с одним индивидуальным предпринимателем. Как следствие, были выявлены наемные работники, был установлен доход от этого вида деятельности. Составлен акт проверки, материалы направлены в экономический суд. И по решению суда предприниматель был привлечен к административной ответственности в размере почти 17 тысяч белорусских рублей. Юлия Алексеюк:

О фактах зарплат в конвертах можно сообщить на сайте КГК. Часто ли люди используют такой инструмент?

Владимир Девойно:

Не знаю, как на сайт КГК, но мы также используем в своей работе информацию по обращениям физических лиц, юридических. За 9 месяцев 2021 года к нам поступило порядка 57 таких обращений. Для ухода от налогообложения выводят из оборота денежные средства Юлия Алексеюк:

Какие схемы чаще всего используют предприятия и предприниматели?

Владимир Девойно:

Для ухода от налогообложения, как я уже сказал, необходимо вывести из оборота денежные средства. Это, конечно же, непробитие, неоприходование выручки. Как пример, индивидуальный предприниматель и юридическое лицо (здесь в совокупности) осуществляли деятельность по оказанию услуг автомобилями-такси. Первый использовал два кассовых аппарата, один зарегистрированный и один незарегистрированный, выдавал чеки на проезд пассажирам по незарегистрированному кассовому аппарату. Это было установлено в ходе тематической оперативной проверки, были сняты все показания, которые содержались в накопительных счетчиках. Плательщику был предъявлен соответственно налог на прибыль, в том числе подоходный налог от заработной платы, использовались наличные деньги для выплаты заработной платы в конверте без учета по предпринимательской деятельности, без бухгалтерского учета у юридического лица. Юлия Алексеюк:

Как все-таки бороться с таким явлением, как зарплата в конвертах?