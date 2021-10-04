От зарплаты в конвертах до двойной бухгалтерии. На что готов бизнес, чтобы уйти от налогов?
Новости Беларуси. Заплати налоги и живи спокойно. До сих пор встречаются желающие уйти от налоговых выплат и тем самым нарушить закон. Одна из лазеек – зарплата в конвертах. Наниматель наряду с получателем такой зарплаты становится участником теневой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как часто встречаются случаи выплаты серых зарплат и как с ними бороться, рассказал начальник налоговой инспекции по Минской области Владимир Девойно.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Владимир Васильевич, насколько сегодня актуальна тема зарплат в конвертах?
Владимир Девойно, начальник налоговой инспекции по Минской области:
Часто употребляемое значение – серая зарплата, заработная плата в конверте – обозначает оплату труда без оформления договорных взаимоотношений между нанимателем и наемным работником. Жизненная истина, которую глава государства сказал: заработал сам, дай заработать и другим. Или иными словами – просто плати работнику столько, сколько он заработал, чтобы ему действительно хватало за его труд. Когда наниматель предлагает наемному работнику работать без оформления трудовых взаимоотношений, когда предлагают выплачивать заработную плату не в полном объеме, здесь, конечно, затрагиваются две стороны. Прежде всего это сам наемный работник, который не имеет после таких согласительных процедур, права на социальные какие-то выплаты: тот же больничный, пособие по беременности для женщины. В дальнейшем это, например, пенсионное обеспечение. И сам наниматель свой бизнес ставит под сомнение. Там есть и уголовная, и административная ответственность. Например, в соответствии со статьей 14.5 Кодекса об административных правонарушениях, при умышленной неуплате подоходного налога и сокрытии доходов, выплачиваемых наемному работнику, штраф составляет от 40 до 120 базовых величин (это порядка 3 500 рублей). Получают не только бухгалтеры или директор предприятия, а также само предприятие получает штраф в размере 40 % сокрытых доходов и неуплаченных сумм подоходного налога.
У налоговых органов есть все информационные ресурсы, чтобы осуществлять контроль в этом направлении
Юлия Алексеюк:
Как часто подобные факты встречаются в Минской области?
Владимир Девойно:
У налоговых органов в настоящее время есть все информационные ресурсы для того, чтобы осуществлять контроль в этом направлении: от анализа низкой средней заработной платы к уровню, например, выплачиваемой по отрасли, это и осуществление деятельности, при которой необходимо определенное количество людей – без данного количества людей. В первую очередь налоговые органы свою работу строят в рамках разъяснения и предупреждения совершения правонарушений. В случае выявления таких обстоятельств налоговыми инспекциями вручается уведомление или сообщение для плательщика на исправление допускаемых ошибок. За 9 месяцев 2021 года более 6 000 таких уведомлений было направлено плательщикам Минской области. Кроме того, было проведено за 9 месяцев порядка 140 проверочных мероприятий (именно контрольных мероприятий), где доначислено в бюджет было 650 тысяч, а вот по этим направленным сообщениям и уведомлениям в бюджет поступило 909 тысяч. Порядка 1,5 миллионов рублей получил бюджет дополнительных денежных средств, которые в свое время плательщики своевременно не уплатили или сокрыли от налогообложения.
Юлия Алексеюк:
Какой ущерб для экономики и налоговых поступлений несет подобная незаконная деятельность?
«Налоговые органы уделяют большое внимание оформлению наемных работников индивидуальными предпринимателями»
Владимир Девойно:
Здесь и завышение затрат, недоплата налога на добавленную стоимость и, как следствие, недоплата налога на прибыль. Цель не только взыскать подоходный налог, не только найти нелегально выплаченные доходы физического лица. Цель – найти источники, за счет которых происходят такие выплаты. Это и сокрытие выручки при реализации товаров за наличный расчет, это и иные схемы ухода от налогообложения, как дробление бизнеса.
Также налоговые органы уделяют большое внимание оформлению наемных работников индивидуальными предпринимателями. Ведь по 285-му указу главы государства у нас индивидуальные предприниматели могут использовать труд не более трех наемных физических лиц. Но в то же время выявляются в ходе проверок нарушения. Например, недавно проверяли индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по деревообработке. Ясно, что производство не может быть с одним индивидуальным предпринимателем. Как следствие, были выявлены наемные работники, был установлен доход от этого вида деятельности. Составлен акт проверки, материалы направлены в экономический суд. И по решению суда предприниматель был привлечен к административной ответственности в размере почти 17 тысяч белорусских рублей.
Юлия Алексеюк:
О фактах зарплат в конвертах можно сообщить на сайте КГК. Часто ли люди используют такой инструмент?
Владимир Девойно:
Не знаю, как на сайт КГК, но мы также используем в своей работе информацию по обращениям физических лиц, юридических. За 9 месяцев 2021 года к нам поступило порядка 57 таких обращений.
Для ухода от налогообложения выводят из оборота денежные средства
Юлия Алексеюк:
Какие схемы чаще всего используют предприятия и предприниматели?
Владимир Девойно:
Для ухода от налогообложения, как я уже сказал, необходимо вывести из оборота денежные средства. Это, конечно же, непробитие, неоприходование выручки. Как пример, индивидуальный предприниматель и юридическое лицо (здесь в совокупности) осуществляли деятельность по оказанию услуг автомобилями-такси. Первый использовал два кассовых аппарата, один зарегистрированный и один незарегистрированный, выдавал чеки на проезд пассажирам по незарегистрированному кассовому аппарату. Это было установлено в ходе тематической оперативной проверки, были сняты все показания, которые содержались в накопительных счетчиках. Плательщику был предъявлен соответственно налог на прибыль, в том числе подоходный налог от заработной платы, использовались наличные деньги для выплаты заработной платы в конверте без учета по предпринимательской деятельности, без бухгалтерского учета у юридического лица.
Юлия Алексеюк:
Как все-таки бороться с таким явлением, как зарплата в конвертах?
Владимир Девойно:
Для того чтобы понять, как бороться, надо понимать цель данной работы. Здесь первое, что хочу отметить. Нам необходимо выявить сокрытие теневых потоков движения денежных средств. Если мы устанавливаем, откуда приходят денежные средства для выплаты заработной платы в конверте, серых заработных плат, мы можем смело говорить о том, что этот источник будет закрыт. И, конечно же, как итог – это наполняемость бюджета по всем видам платежа, в том числе наполняемость бюджета подоходным налогом. В структуре районных бюджетов, а именно суммы подоходного налога, поступают в местный бюджет, в районные бюджеты суммы подоходного налога составляют более 50 %, удельный вес. В качестве информации: в консолидированном бюджете Минской области удельный вес подоходного налога – 27 %, а в бюджете Минской области – 39 %. Здесь должно быть деловое сотрудничество между бизнесом и государством. Со стороны государства на сегодня созданы и прописаны все условия, бизнесу остается только их соблюдать.