За отсутствие кассового аппарата штраф. С 10 октября в Беларуси усилят контроль над предпринимателями

Новости Беларуси. С 10 октября в Беларуси усилят контроль над предпринимателями, которые до этого времени обязаны были обзавестись кассовыми аппаратами либо программными кассами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о тех, кто торгует непродовольственными товарами на ярмарках и рынках, продает фрукты и овощи в ларьках и палатках; также о репетиторах, предпринимателях, сдающих в аренду жилье, но не имеющих постоянной работы. Нововведения коснутся ИП и организаций. За отсутствие кассовых аппаратов будут взимать штраф до 100 базовых величин, а с юридических лиц – до 200 базовых.