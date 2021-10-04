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За отсутствие кассового аппарата штраф. С 10 октября в Беларуси усилят контроль над предпринимателями

04 октября 2021 14:53
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Новости Беларуси. С 10 октября в Беларуси усилят контроль над предпринимателями, которые до этого времени обязаны были обзавестись кассовыми аппаратами либо программными кассами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За отсутствие кассового аппарата штраф. С 10 октября в Беларуси усилят контроль над предпринимателями-1

Речь идет о тех, кто торгует непродовольственными товарами на ярмарках и рынках, продает фрукты и овощи в ларьках и палатках; также о репетиторах, предпринимателях, сдающих в аренду жилье, но не имеющих постоянной работы. Нововведения коснутся ИП и организаций. За отсутствие кассовых аппаратов будут взимать штраф до 100 базовых величин, а с юридических лиц – до 200 базовых.

Больше новостей экономики за 4 октября читайте здесь.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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