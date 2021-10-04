Новости экономики за 04.10.2021

Новости Беларуси. Почему банкротятся европейские энергетические компании и что происходит с ценами на газ? Кто готов инвестировать в сферу электротранспорта в Беларуси? Когда вступают в силу новые правила приема платежей и кому нужно поторопиться с приобретением кассовых аппаратов?

БУТБ ОТМЕЧАЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ПАДЕНИЕ ЦЕН НА МЕТАЛЛ

Стоимость черного металлопроката на внутреннем рынке Беларуси существенно снизилась. Наибольшее падение биржевых котировок по итогам последних трех месяцев было зафиксировано по листовой стали и трубам – в среднем на 20-25 %. Такая динамика полностью соответствует тенденциям мирового рынка, где после длительного роста цены на металл плавно пошли вниз.

Отопление в Вильнюсе может подорожать на 70%. Цены на газ в мире продолжают расти -- подробности здесь.

Кроме того, по мнению биржевых аналитиков, значительное влияние на ценовую конъюнктуру в Беларуси оказала ситуация в Российской Федерации – основном поставщике металла для отечественного промышленного сектора. Для обеспечения нормальной загрузки производства крупные российские металлургические компании и металлотрейдеры уже некоторое время реализуют стальной прокат по заниженным ценам, тем самым вынуждая более мелких игроков применять аналогичную ценовую политику.

Читайте также:

Разработка полного цикла. В Беларуси теперь будут делать оборудование для электротранспорта

За отсутствие кассового аппарата штраф. С 10 октября в Беларуси усилят контроль над предпринимателями

Это развитие экономического диалога с ОАЭ. Павильон Беларуси на ЭКСПО в Дубае посетили уже 5000 человек