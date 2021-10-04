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Новости экономики за 04.10.2021

04 октября 2021 15:02
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Новости Беларуси. Почему банкротятся европейские энергетические компании и что происходит с ценами на газ? Кто готов инвестировать в сферу электротранспорта в Беларуси? Когда вступают в силу новые правила приема платежей и кому нужно поторопиться с приобретением кассовых аппаратов?

С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 04.10.2021-1

БУТБ ОТМЕЧАЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ПАДЕНИЕ ЦЕН НА МЕТАЛЛ

Стоимость черного металлопроката на внутреннем рынке Беларуси существенно снизилась. Наибольшее падение биржевых котировок по итогам последних трех месяцев было зафиксировано по листовой стали и трубам – в среднем на 20-25 %. Такая динамика полностью соответствует тенденциям мирового рынка, где после длительного роста цены на металл плавно пошли вниз.

Отопление в Вильнюсе может подорожать на 70%. Цены на газ в мире продолжают расти -- подробности здесь.

Кроме того, по мнению биржевых аналитиков, значительное влияние на ценовую конъюнктуру в Беларуси оказала ситуация в Российской Федерации – основном поставщике металла для отечественного промышленного сектора. Для обеспечения нормальной загрузки производства крупные российские металлургические компании и металлотрейдеры уже некоторое время реализуют стальной прокат по заниженным ценам, тем самым вынуждая более мелких игроков применять аналогичную ценовую политику.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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