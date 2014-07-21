От сельского хозяйства до вооружений. Встреча Президента Беларуси с губернатором Хабаровского края 21 июля

Новости Беларуси. Беларусь готова углублять сотрудничество с Хабаровским краем. Об этом 21 июля заявил Глава государства на встрече с губернатором этого российского региона. Экономики взаимодополняемы, а это главное в любом сотрудничестве. В том числе торгово-экономическом.

Сегодня в Хабаровский край поставляются молочные продукты, провода и кабели, мебель. В 2013 году объём взаимного товарооборота составил более 18 миллионов долларов, что на 60% больше по сравнению с 2012-м. Однако по итогам нынешнего года товарооборот немного снизился.

По словам Президента, времени ещё достаточно, чтобы достичь и даже превзойти прежние показатели. Кроме того, наша страна готова помочь в восстановлении инфраструктуры региона после масштабного наводнения.

Александр Лукашенко:

Насколько мы способны, мы сделаем все сегодня, чтобы поддержать наших людей (вы нам не чужие, хоть край далекий).

Мы можем сотрудничать, тем более вы импортируете порядка 1 млрд долларов продукции.

Постараемся внести свой вклад в преодоление последствий наводнения.

Хабаровская делегация намерена рассмотреть план действий по углублению сотрудничества с Беларусью на ближайшие три года. Сегодня самое плотное взаимодействие налажено в сельском хозяйстве. И российские партнёры хотят расширить сеть сервисных центров сельскохозтехники.

Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края РФ:

В вопросах сельского хозяйства у вас есть достаточно большие достижения, которые мы могли бы тоже вместе с вами использовать.

Мне коллеги на День рождения передали булку хлеба и кусок сала. Я такого вкусного хлеба не ел. Вы прошли сложный путь по восстановлению хозяйства после разрывово связи в СССР. Мы это видим.

Александр Лукашенко:

Молоко и мясо - это здоровье людей. Мы во многих губерниях можем поставить молочно-товарный комплекс, то же самое по откорму любого вида животных.

Главное человека накормить и одеть. А потом уже космические цели перед ним ставить. Хотя и этим мы занимаемся с россиянами. Мы создали несколько спутников самых передовых. Запустили свой в кооперации с Россией.

Среди других приоритетных направлений сотрудничества — авиационная сфера.

Александр Лукашенко:

558-й авиазавод прилично работает. Переходят от ремонта к созданию комплектующих. Я поставил задачу, чтобы выходили на производство техники. Одним нам нет смысла и трудно это сделать. А вот с россиянами мы запросто можем выйти на более глубокое сотрудничество, чтобы у нас было производство, а не просто ремоентная база. У нас по бронетехнике очень мощное объединение, которое осуществляет ремонт бронетехники (танки, БМП), там тоже есть возможность углубления процесса, в том числе производство отдельных видов современных вооружений.

К слову, утром делегация Хабаровского края во главе с губернатором по традиции в торжественной обстановке возложила венок к монументу Победы. В Беларуси гости проведут несколько дней, за это время они посетят ряд крупных предприятий страны, побывают в музее-заповеднике «Несвиж» и Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.