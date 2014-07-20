Необустроенные полигоны бытовых отходов: пострадать могут люди и окружающая среда, но и ЖКХ благотворительностью заниматься не может

Новости Беларуси. Стекло, метал, бумага, дерево. В Гомельской области продолжают вывозить мусор на мини-полигоны бытовых отходов. Более того, сами полигоны эксплуатируются с нарушениями технологий. Результаты мониторинга неутешительные: вероятность возникновения пожаров растет с каждым днём. Как и почему от бесхозяйственности человека страдает окружающая среда - разбирался корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Извлечение выгоды из вторичных ресурсов в Беларуси, похоже, приобретает эпический характер. Несмотря на то, что она не первый год поднимается на самых различных уровнях, сегодня рядовой полигон бытовых отходов выглядит как и несколько лет назад. Повсюду пластик, стекло, металл, древесина - всё то, что могло бы быть обращено в доход.

Бобовичский мини-полигон в лидерах по выполнению плана сдачи вторресурсов. И это при том, что заготавливается не более четверти из всех привезённых с мусором объёмов. Заготовить больше один работник без специальной сортировочной линии просто не в состоянии. Именно поэтому три четверти всех богатств из мусорного ведра погребаются навечно в толщах свалки. Специалисты госконтроля отмечают: ситуация в этой сфере уже давно не меняется.

Специалист госконтроля:

Нарушения как были, так и в настоящее время имеют место. Допускаются факты захоронения вторичных материальных ресурсов - стекло, ПЭТ бутылка, бумага. Также захораниваются отходы, которые запрещены к захоронению.

Схожая ситуация на десятке проверенных мини-полигонов. Кто, чего и сколько завёз на свалку - точно не скажет никто. Денег на сторожей нет: с пяти вечера до восьми утра - вези что хочешь. В результате, ртутные лампы - не самый худший подарок.

Чем грозят такие отходы вкупе с несоблюдением технологии, Сергею Мицуре объяснять не нужно: до работы в Райжилкомхозе сам инспектировал те самые полигоны в составе экологической службы. Но где взять денег убыточному предприятию на решение проблемы - не знает.

Сергей Мицура, директор Гомельского Райжилкомхоза:

Денег на данное время предприятию не выделяется. То что мы оказываем услуги по вывозу от населения, и население нам оплачивает, что-то дотируется из бюджета, нам хватает только на то, чтобы покрыть свои расходы.

Кстати, линия сортировки твёрдых бытовых отходов - не панацея. Например, в Наровле такое оборудование, закупленное за бюджетные деньги ещё в 2006 году, сегодня попросту простаивает. Кроме того, наровлянский Жилкомхоз не стесняется брать деньги из бюджета на обустройство полигонов, которые реально не используются. Состояние же действующих в районе свалок никак не соответствует установленным нормам.

А тем временем по поручению главы государства порядок на мини-полигонах должен был быть наведён ещё до 1 июня текущего года.

Виктор Рунов, начальник управления Комитета государственного контроля Гомельской области:

Соответствующие предложения давались райисполкомам, Гомельскому облисполкому по наведению порядка на мини-полигонах, на полигонах бытовых отходов, но данный порядок так и не был наведен.

Кстати, стоимость утилизации одной тонны бытового мусора в гомельском Райжилкомхозе сегодня порядка 74 тысяч рублей. Население платит треть от этой суммы, юрлица - две третьих. Такие расценки установила областная администрация: именно в её компетенции решение данного вопроса.

По логике областных чиновников, и без того убыточные предприятия ЖКХ сегодня должны заниматься благотворительностью. Но чудес не бывает. Единственный реальный результат такой политики — необустроенные полигоны, несущие опасность не только окружающей среде, но и людям.