«Стабилизацией надо воспользоваться». Темы встречи Президента Беларуси с премьер-министром 21 июля

Новости Беларуси. Ситуация на внутреннем валютном рынке страны стабильна. Это отметил Президент, принимая с докладом премьер-министра. По мнению главы государства, таким моментом можно воспользоваться с пользой для экономики страны в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Очень важно, что в последнее время стабилизировался внутренний валютный рынок, население как-то успокоилось. Предприятия стали больше продавать валюты. У населения валюты, оказывается, было немало.

Мы не собираемся обваливать курс национальной валюты, будем всячески поддерживать любыми способами ее, конечно, не во вред экспорту. Будем вести предсказуемую политику. Стабилизацией надо воспользоваться, чтобы подтянуть некоторые вопросы в экономике.

Всего на рабочей встрече Михаил Мясникович и Александр Лукашенко обсудили около десятка вопросов, которые в том числе касались сроков выполнения поручений Президента по модернизации предприятий деревообработки.

В ходе встречи речь зашла и о ситуации со складскими запасами крупных производителей техники. За полгода рост ВВП составил чуть больше полутора процентов. Одна из мер по выходу на более высокий уровень — реализация готовой продукции. Премьер-министр отметил, что уже через три месяца объемы экспорта машиностроителей войдут в рамки задания.

Еще один аспект разговора — внешний госдолг. По информации Михаила Мясниковича, Беларусь его наращивать не намерена.

Касаясь актуальной темы уборочной, премьер-министр отметил, что первый миллион тонн зерна нового урожая может быть намолочен уже сегодня. А в помощь аграриям в этом сезоне до первого августа будет поставлено 300 новых комбайнов.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республки Беларусь:

Думаю, что по итогам сегодняшнего дня должны выйти на первый миллион тонн. Урожай хороший, и его надо убрать без потерь. На это особо обратил внимание глава государства. Всякая соревновательность, которая у нас присутствует при уборке, не должна отрицательно сказываться на качестве.

Аграрии всех регионов республики приступили к массовой жатве. По словам специалистов, на полях сейчас зреет хороший урожай. Не подвела погода, сложились две важные составляющие - оптимальная температура и достаточное количество влаги. Урожайность зерновых и зернобобовых в Беларуси в этом году выше прошлогодней. В лидерах сейчас Гомельская область — более 300 тысяч тонн зерна, немного отстают Брестская и Минская — свыше 200 тысяч и почти полторы сотни соответственно. На счету гродненских аграриев — 117 тысяч, их догоняют могилевчане — почти 70 тыс. тонн. В массовую жатву включилась и Витебская область. Всего же по республике убрано почти 10 % площадей.