Чем отличается хорошее сельхозпредприятие от отстающего? Фермы 1 и 2 сравнили на СТВ

Новости Беларуси. Об умении работать качественно и без с потерь шла речь у Президента во время доклада премьер-министра Михаила Мясниковича. Глава Правительства руководит рабочей группой, курирующей аграрную отрасль. Так вот неэффективные производства собираются приватизировать. Если за полгода они не выйдут на работу без убытков. Одной из ключевых стала молочная тема.

Этот сюжет программы «Неделя» на СТВ — попытка разобраться, чем же отличается хорошее сельхозпредприятие от отстающего. Цели раскритиковать или наоборот похвалить того или иного производителя программа не ставила. И для чистоты эксперимента две фермы в сюжете так и называются — ферма №1 и ферма №2.

Инна Казимировна в этом хозяйстве уже пять лет. Автоматика хоть и контролирует корм с надоями, но человеческую заботу ничто не заменит. Каждую из своих красавиц, а их 450, запросто отличит среди других. Говорит, у них и имена есть, и характер разный.

Инна Хотянович, оператор машинного доения (ферма №1):

Кто спокойный, кто шустрый, кто медлительный - все разные. Полоска, Афродита, Мумийтролька, Цыганка.

У здешних буренок всего вволю. Потому и надои высокие. В день по 30, а то и 40-50 литров. Не жалуются и сотрудники. У Инны Казимировны дома четверо ребятишек. На работе и зарплатой не обижают, и по хозяйству всегда помогают.

Инна Хотянович, оператор машинного доения:

Зарплата у нас по 6,5 миллионов, премии дают. Кто ушел из хозяйства, сейчас обратно возвращаются.

Александра — ветеринар. Своих буренок тоже любит. Только вот позаботится о них так, как хотелось бы, не всегда позволяют финансы

Александра Маслякова, ведущий фельдшер (ферма №2):

Многие препараты, которыми мы пользовались раньше, мы не в состоянии уже купить в больших количествах. Качество и количество молока зависит, в первую очередь, от здоровья животного. Когда у нас чего-то не хватает по тому же кормлению или по врачебной части, соответственно у нас недополучение продукции и недополучение денег. Это все взаимосвязано. Замкнутый круг. И его не разорвать пока. У нас нет ни возможности, ни средств на это.

Работа в хозяйстве, что называется, кипит. Уборочная — самый сезон. Николай Иванович в помощь берет сыновей.

Николай Пучков, оператор комбикормового цеха (ферма №1):

Одного из сыновей я сейчас обучаю на комбикормовый цех. Надо мной сеялись, что семейный подряд у меня на комбикорм цехе. Так, а почему бы и нет, если нормальные условия для работы? Так каждый отец, я считаю, старается для своих детей.

Даже младший, а ему 12, не прочь, приложить руку к общему успеху. Тем более, хозяйство в долгу не останется.

Николай Пучков, оператор комбикормового цеха (ферма №1):

Ездили сейчас они по городам Беларуси - в Несвиж, Мирский замок, в аквапарк от колхоза. Детвора по лет 12 колоски собирают. Колхоз, как поощрение, поездки каждый год организовывает. В Санкт-Петербург в прошлом году ездили они.

Здесь молодежь на долго не задерживается. Иван Владиславович в хозяйстве 35 лет. Когда -то работать тут было престижно. Но времена изменились.

Иван Третяк, механизатор (ферма №2):

Молодежи мало осталось. Один стоит - 40 лет. Такие вот пооставались. Молодежь не хочет.

За родное хозяйство, конечно, болит душа. Иван Владиславович мастер на все руки. Он и тракторист-машинист, и техник-механик. Хоть и на пенсии, но готов к уборочной на 100%. Жалко, техника не готова.

Иван Третяк, механизатор (ферма №2):

Проблема с запчастями, с финансами.

Директор хозяйства рассудил. Чем лучше комбикорм, тем лучше удои и прирост. Чем возить из далека, так лучше производить на месте. Рассчитали — построили. Собственному минизаводу два года. Здесь и составляющие свои, и качество, прямо на производстве чуть ли не на вкус можно проверить.

Вячеслав Криштафович (ферма №1):

Здесь вложены чисто свои деньги. (Никаких кредитов не брали?) Нет, ничего. Как была у нас возможность, так мы и делали. Все оборудование очень дорогостоящее, но отдача уже есть.

Выручка растет, а значит по счетам легче платить, да и на помощь своим людям кое-что остается.

Вячеслав Криштафович (ферма №1):

Всех наших работников, кто имеет корову, обеспечили сеном бесплатно. Оказываем помочь в доставке топлива. Потому что пенсионеры все уже покупают себе дрова, брикет.

Залог успеха в труде, и конечно, в коллективе. Грамотный руководитель понимает - кадры частенько решают все.

Коллектив, который сложился - все свои, местные. На них делаем ставку. Одно вам скажу, нужно очень много работать, чтобы нормально жить. Хотим, чтобы каждый вложенный рубль приносил рубль, а то и два-три.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Жемчужиной этого хозяйства должен был стать современный свинокомплекс. Репродуктор для него начали строить 6 лет назад. Вот здесь сегодня уже могли бы растить 8 тысяч поросят. Строительство стоит третий год. Итог: 2,5 миллиарда собственных средств, 8,5 кредитных оказались в графе «убытки».

Виталий Викторович в затруднении. В хозяйстве давно, но обязанности директора исполняет два года. Как отдавать долги, если они более 100 миллиардов, а кредиторов и сосчитать трудно.

Виталий Карташевич, исполняющий обязанности директора (ферма №2):

Очень много. Сколько - трудно ответить.

А если в команде кроме преданных пенсионеров, или тех немногих, кто не бросает в беде свое хозяйство особо и положиться не на кого.

Виталий Карташевич, исполняющий обязанности директора (ферма №2):

Слесара - есть вопросы. Любят и чарачку завернуть. Одного приходится убрать, другого поставить.

Тут уж и о помощи людям говорить труднее.

Виталий Карташевич, исполняющий обязанности директора (ферма №2):

Стараемся помогать.

В отличие от коллеги, ему не до новых технологий. Ему бы старые сохранить. Свиноводческий комплекс раньше был на балансе хозяйстве, прокормить поголовье уже не могли. Пришлось частично передать в другие руки. Не исключено, что скоро с молотка пойдет и само хозяйство.

Нерентабельные сельскохозяйственные организации на этой неделе обсуждали у главы государства. Если через полгода замкнутый круг не разорвут — приватизация.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня уже цены на сельскохозяйственную продукцию как оптом, так и в розницу такие, что сельскому хозяйству, нашему сельскому хозяйству, которое получило немалую поддержку государства в предыдущие две пятилетки, можно жить самостоятельно и зарабатывать.

В этом году первое хозяйство из бюджета получило поддержку чуть менее 3 миллиардов.

Николай Хацкевич, начальник управления Комитета государственного контроля Витебской области:

Рентабельность по конечному результату составила 32,4%.

Второму государство выделило 3 миллиарда 200.

Николай Хацкевич, начальник управления Комитета государственного контроля Витебской области:

Рентабельность по конечному результату - минус 26%. Если оборудование не загружено, следовательно на него были потрачены денежные средства - это и кредиты банка, и проценты, начисляемые по ним, то оно уже будет использоваться не в полной мере, оно не будет иметь эффективности. Прежде, чем на перспективу большую смотреть, нужно от чего-то отталкиваться.

Хозяйства соседние - условия равные, разный результат. Государство отрасли помогло, только грамотно распорядиться этой помощью смогли не все. Рационально вложенные средства уже приносят прибыль. Но в то же время как одни зарабатывают, другие жалуются, что государственной помощи не хватает. На то, чтобы доказать свою состоятельность и умение считать бюджетные деньги, у последних еще есть полгода.