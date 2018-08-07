Первый по намолоту – Слуцкий район, а лучший по урожайности – Несвижский. Как в Беларуси проходит уборочная кампания?

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси вплотную подошли к 4-ем миллионам тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня этот рубеж может быть преодолен. Так, урожай Минской области – лидера уборочной – превысил миллион тон. Первый в регионе по намолоту – Слуцкий район, а лучший по урожайности – Несвижский.

На втором месте Брестская область. Здесь кампания уже завершается. Тройку лидеров замыкает Гродненский регион с намолотом в 777 тысяч тонн. К слову, более 200-от гродненских экипажей стали тысячниками. Витебская, Гомельская и Могилевская области уверенно идут к полумиллиону тонн.