«Надо побыстрее убирать зерновые, подготовится к озимому севу»: Президент прокомментировал темпы уборочной кампании

Новости Беларуси. Развитие малых городов, подготовка к посевной и будущее свободных экономических зон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти вопросы 7 августа стали основными на совещании во Дворце Независимости с участием представителей правительства и руководителей регионов. Александр Лукашенко начал разговор с темпов уборочной компании. Глава Государства отметил – проводить ее нужно быстрее, но поводов для беспокойства нет. Погода внесла коррективы – зерна соберем меньше, но «доберем» недостающее кукурузой. Главное требование Президента – как следует подготовиться к озимому севу. Недопустимо выходить в поле технологически неготовыми.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не хочу сказать, что меня настораживают темпы уборки урожая. Такой урожай хлебов, зерновых, мы, конечно же, соберем. Это не проблема. Однако 7 миллионов тонн – это не тот уровень, который мы можем достичь и реализовать на уборке урожая с учетом нынешней технической оснащенности. Мы и 10 миллионов тонн можем за месяц запросто убрать, но надо побыстрее убирать зерновые, подготовится к озимому севу. Но самое главное, я уже говорил Николаю Николаевичу Шерстневу, будучи в Витебской области, выходить в поле не готовым технологически к посеву нельзя. Просто не надо сеять. За это ответят губернаторы и соответствующие министерства на всю катушку. Хватит уже дурью заниматься и обманывать самих себя. В пустую, как говорят крестьяне, землю класть – преступно. Подготовьте как надо почву и посейте в агротехнические оптимальные сроки с соблюдением полностью агротехники. Не успеваете – не делайте. Губернаторы, если руководители райисполкомов не успевают это делать, отдайте эти земли тем хозяйствам и предприятиям, которые нуждаются в земле. Но это надо сделать сейчас, чтобы они вовремя могли подготовить почву, посеять и забрать это зерно.

Главный вопрос, который обсуждали на совещании – пути повышения эффективности работы свободных экономических зон. В Беларуси действуют 6 СЭЗ с особым, льготным режимом, в которых зарегистрировано 409 предприятий. Александр Лукашенко подчеркнул, сегодня, как никогда актуально, не просто создавать новые производства.

Важно укреплять интеллектуальный, промышленный и экспортный потенциал. Решение этих задач напрямую связано с привлечением инвестиций в белорусскую экономику. Президент поставил перед участниками совещания несколько важных вопросов. В том числе, соизмерим ли вклад в экономику резидентов СЭЗ с существующими для них льготами и преференциями. И есть ли смысл в работе свободных экономических зон в нынешнем варианте.

Александр Лукашенко:

Мне докладывают, что свободно-экономические зоны вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие регионов и страны в целом, формируя 4% ВВП. Там сконцентрировано почти 13% промышленного производства, около 16% экспорта и порядка 7% прямых иностранных инвестиций. Наверное, это весомый вклад, но соизмерим ли он с теми льготами, которые предоставлены резидентам свободных экономических зон? При подготовке этого совещания я поручил: давайте посмотрим, нужны ли вообще нам свободно-экономические зоны, в том виде, в котором они мыслились, ведь тогда у людей не было работы, и мы хватались за любую соломинку, чтобы не утонуть. Сегодня вопрос о том, чтобы просто занять людей в свободных экономических зонах, предоставив там льготный режим предприятиям, не стоит.