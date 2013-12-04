Оправданные претензии или планомерная дискредитация? Поставка 12 белорусских трамваев в латвийский Даугавпилс на грани срыва

Новости Беларуси. Согласно условиям договора, «Белкоммунмаш» обязался предоставить все вагоны уже к 20 октября, однако на сегодня в депо находится всего лишь один трамвай. Впрочем, и его так и не одобрили официально. При этом белорусская сторона от своих обязательств не отказывается, вот только надо ли это латвийской?

Транспортная инфраструктура, как привет из советского прошлого. Сходу и не скажешь, что это прогрессивная Европа. Город Даугавпилс — один из трех латвийских городов, по которому курсируют трамваи. Морально устаревшие... В 2011 было решено заменить их новыми. Тем более, деньги на транспортную перезагрузку любезно предоставил Европейский Фонд регионального развития. Со второго раза тендер выиграла белорусская компания «Белкоммунмаш». Весной, после устранения разногласий в законодательствах двух стран, был заключен договор на поставку двенадцати трамваев. На сумму более шести с половиной миллионов евро. Казалась бы, пора приступать, вот только власть в городе-заказчике поменялась. А вместе с ней и приоритеты новой мэрии...

Откровенный саботаж в родных стенах шел рука об руку с не менее откровенным игнорированием белорусских партнеров. В течении июля «Белкоммунмаш» пытался согласовать технические вопросы с латвийской стороной. Но не на одно письмо или же приглашение белорусы ответа не получили. Лишь в последний момент латвийская сторона потребовала перекрасить вагон. Впрочем, это не могло сорвать проект, сюрпризы начались после....

Первый трамвай прибыл к заказчику 15 сентября. И сразу приобрел статус призрака. В депо вагон не допускали 10 дней, власти города в это время отрицали факт поставки.

Кстати, его так не приняли официально. Почему? На этот вопрос белорусская сторона так и не получила внятного ответа. Местные власти ссылаются на какие-то мифические европейские стандарты. О них не слова в договоре, да и абсурдность в том, что трамваи, в отличие от того же ж/д транспорта, сертификации не подлежат. Тем временем, латвийская сторона идет во все тяжкие...

Кстати, 12 трамваев для белорусского производителя — партия не крупная. И по срокам занимает не больше месяца. Но с такими сознательными препонами со стороны так называемых «партнеров» наши столкнулись впервые.

Эту историю называют не иначе как трамвайная эпопея. Ведь с момента начала проекта прошло не только два года, но и отгремел не один скандал. Это уже третья попытка Даугавпился обзавестись трамваями Кстати, в советское время в Латвии было налажено собственное производство этого вида транспорта. Сейчас страна не в состоянии обеспечить даже одну из провинций. Похоже, и местные власти не спешат удовлетворить потребности Даугавпилса. Кстати, пешками в непонятной игре автоматически стали горожане.