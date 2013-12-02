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Беларусь и Вьетнам нацелены развивать стратегическое партнерство

02 декабря 2013 10:39
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Новости Беларуси. Беларусь и Вьетнам нацелены развивать стратегическое партнерство. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с заместителем председателя Национального собрания Вьетнама Хюинь Нгок Шоном.

Отмечено, что белорусская сторона рассчитывает на более активное и эффективное развитие торгово-экономических отношений. Также заинтересована в том, чтобы развивать взаимодействие в сфере туризма.

2 декабря высокие гости почтили память погибших в Великой Отечественной войне: возложили венки к мемориалу на минской площади Победы.

На протяжении дня ожидается еще ряд встреч.

Вьетнам – традиционный торговый партнер Беларуси в азиатском регионе. По итогам 2012 года товарооборот между двумя государствами достиг почти 200 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Вьетнам

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