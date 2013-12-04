В Березинском районе провели операцию по выгрузке оборудования для белорусской АЭС

. Узлы для будущей станции в Беларусь прибывают водным транспортом. Оборудование прошло путь протяженностью около 2-х с половиной тысяч километров - везли его с российского Волгодонска, через Украину, при помощи речных судов. Конечная точка маршрута – деревня Светлица на Березине.

Владимир Зайцев, начальник речного порта «Мозырь»:

Мы передаем груз с речного транспорта на автомобиль, дальше он следует на площадку.



В собранном виде —14 на 6 с половиной метров, вес —750 тонн. Это лишь одна из частей того самого устройства локализации расплава для строящегося блока №1 будущей белорусской АЭС. Спецгруз уже «пропутешествовал» по территории сразу трёх государств — России, Украины и Беларуси. Причём, как автомобильным, так и водным транспортом.



Эти суда прошли путь в 1,5 тысячи километров — доставляли оборудование для будущей белорусской АЭС. Сегодня спецгруз принимают на речном причале в деревне Светлица Березинского района. В Островец первые машины, по словам дорожников, должны прибыть уже завтра.



Специалисты признаются: перевозка знаковая. Ведь перевозимая конструкция — это специальная система защиты. Она не допустит опасной утечки радиоактивных элементов за пределы корпуса устройства в окружающую среду. Под силу ей и температуры в две тысячи градусов. К слову, разработка российских инженеров — самая надёжная в мире. На четырёх баржах — 12 грузов. При их перевозке столкнуться пришлось не только с тяжёлыми погодными условиями.



Валерий Приставка, директор СП "Белдортяжтранс":

Эта перевозка значима, поскольку объект в нашей стране строится значимый. Все готовилось очень быстро. Погода в последние дни поспособствовала: дожди подняли уровень воды. Три баржи уже здесь, 4-ю надеемся увидеть завтра. Планируем сегодня загрузить и доставить к завтрашнему дню на стройплощадку первые три груза.

В городе Бобруйске четвёртый груз не мог пройти, пришлось четвертую баржу притапливать примерно на полметра, подныривать под мостом.



Капитан судна Григорий Гудков признаётся: операция прошла успешно. В график уложились. Но даже для опытного капитана со стажем белорусские водные артерии неприятные сюрпризы всё-таки преподнесли. Подвела и погода. Но с задачей справились, потому что работали сообща. Как-никак, в транспортировке задействованы команды сразу трёх портов.



Григорий Гудков, капитан судна:

Подвели погодные условия, плохая видимость, поэтому было много задержек в пути.



Время в пути — полтора месяца. Более 5 тысяч километров от Волгодонского спецпричала, через Азовское и Чёрное море до Херсона. Именно там спецгруз и загрузили на суда Белорусского речного пароходства. На причал выгрузки теплоход бобруйского порта пришёл одним из первых.



Виктор Стриж, начальник речного порта «Бобруйск»:

Теплоход в караване судов шёл по Березине в Днепр, в районе Комарина груз был передан от украинских судов сюда.



Сейчас ведутся работы по изготовлению второй ловушки. Возможно, повторится и схема доставки. Ведь в планах — регулярная поставка грузов на строящуюся атомную станцию речным способом вплоть до 2018 года.