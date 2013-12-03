Прямой эфир

Деревообрабатывающий завод в Ивацевичах после модернизации выплачивает все кредиты, средняя зарплата - до 810 долларов

03 декабря 2013 18:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Объём господдержки деревообрабатывающих предприятий за 6 лет составил 242 млн евро, всего  же в их модернизацию вложено  более  1 млрд.

3 декабря сегодня в правительстве обсуждали, как сделать максимально прибыльной проблемную отрасль. В этом году должны быть введены в эксплуатацию 6 предприятий. Ещё три вступят в строй в 2014 году.  Сроки ввода уже переносились несколько раз, из-за чего ещё больше увеличивалась стоимость проектов.

3 декабря премьер-министр Михаил Мясникович отметил, что поручение главы государства завершить модернизацию в первом полугодии 2014-ого года должно быть выполнено в обязательном порядке.

Михаил Мясникович:
Вопросы своевременности и полноты возврата кредитных ресурсов выходят на первые позиции. Здесь единственный шанс - не внутренний рынок, а экспорт.

В ближайшие дни будет готов к запуску новый цех на витебском предприятии. Там проходят заключительные работы. Однако, в правительстве понимают, в сложившейся ситуации важно,  не только завершить модернизацию предприятий, но и продать весь объём продукции, которую они будут выпускать.

Один из наиболее успешных примеров - завод в Ивацевичах. Предприятие после модернизации выплачивает все кредиты, средняя зарплата сотрудников выросла до 810 долларов в месяц, а складские запасы составляют менее 30 процентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра:
40-50% мы должны продать на экспорт. Россия сегодня 60% закрывает импорта, поэтому рынок там большой. При нормальной работе у наших предприятий не будет больших проблем со сбытом.

# Экономика # Деревообрабатывающие предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Вьетнам нацелены развивать стратегическое партнерство
02 декабря 2013 10:39

Беларусь и Вьетнам нацелены развивать стратегическое партнерство

Владимир Давидович: Ставка арендной платы для резидентов Минского технопарка – около 3 евро за 1 кв. м
02 декабря 2013 10:39

Владимир Давидович: Ставка арендной платы для резидентов Минского технопарка – около 3 евро за 1 кв. м

Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка рассказал о ситуации на валютном рынке в 2014 году
01 декабря 2013 19:04

Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка рассказал о ситуации на валютном рынке в 2014 году