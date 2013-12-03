Деревообрабатывающий завод в Ивацевичах после модернизации выплачивает все кредиты, средняя зарплата - до 810 долларов

Новости Беларуси. Объём господдержки деревообрабатывающих предприятий за 6 лет составил 242 млн евро, всего же в их модернизацию вложено более 1 млрд.

3 декабря сегодня в правительстве обсуждали, как сделать максимально прибыльной проблемную отрасль. В этом году должны быть введены в эксплуатацию 6 предприятий. Ещё три вступят в строй в 2014 году. Сроки ввода уже переносились несколько раз, из-за чего ещё больше увеличивалась стоимость проектов.

3 декабря премьер-министр Михаил Мясникович отметил, что поручение главы государства завершить модернизацию в первом полугодии 2014-ого года должно быть выполнено в обязательном порядке.

Михаил Мясникович:

Вопросы своевременности и полноты возврата кредитных ресурсов выходят на первые позиции. Здесь единственный шанс - не внутренний рынок, а экспорт.

В ближайшие дни будет готов к запуску новый цех на витебском предприятии. Там проходят заключительные работы. Однако, в правительстве понимают, в сложившейся ситуации важно, не только завершить модернизацию предприятий, но и продать весь объём продукции, которую они будут выпускать.

Один из наиболее успешных примеров - завод в Ивацевичах. Предприятие после модернизации выплачивает все кредиты, средняя зарплата сотрудников выросла до 810 долларов в месяц, а складские запасы составляют менее 30 процентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра:

40-50% мы должны продать на экспорт. Россия сегодня 60% закрывает импорта, поэтому рынок там большой. При нормальной работе у наших предприятий не будет больших проблем со сбытом.