Онлайн-экспорт, маркетинг, логистика. Образовательный проект «Школа экспортёра» в Могилёве набирает слушателей

Новости Беларуси. В быстро меняющихся условиях ведения бизнеса выигрывает тот, кто обучается. Уже третий поток образовательного проекта «Школа экспортера» стартует в апреле в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможности онлайн-экспорта, логистика, маркетинг, таможенное регулирование и налоги – в условиях санкций программа обучения особенно актуальна. Она ориентирована на уже работающих на международном рынке специалистов и начинающих выстраивать партнерские отношения с зарубежными компаниями.

Евгений Якимов, директор Могилевского агентства регионального развития:

Особенно это актуально сейчас, когда есть определенные сложности с поставками продукции в те страны, которые уже наработаны и отлажены. Поэтому необходимо повышать компетенцию, осваивать новые рынки сбыта.

В рамках господдержки участие в образовательном проекте для экспортеров Могилевской области бесплатное.