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Онлайн-экспорт, маркетинг, логистика. Образовательный проект «Школа экспортёра» в Могилёве набирает слушателей

22 марта 2022 16:21
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Новости Беларуси. В быстро меняющихся условиях ведения бизнеса выигрывает тот, кто обучается. Уже третий поток образовательного проекта «Школа экспортера» стартует в апреле в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Онлайн-экспорт, маркетинг, логистика. Образовательный проект «Школа экспортёра» в Могилёве набирает слушателей-1

Возможности онлайн-экспорта, логистика, маркетинг, таможенное регулирование и налоги – в условиях санкций программа обучения особенно актуальна. Она ориентирована на уже работающих на международном рынке специалистов и начинающих выстраивать партнерские отношения с зарубежными компаниями.  

Онлайн-экспорт, маркетинг, логистика. Образовательный проект «Школа экспортёра» в Могилёве набирает слушателей-4

Евгений Якимов, директор Могилевского агентства регионального развития:
Особенно это актуально сейчас, когда есть определенные сложности с поставками продукции в те страны, которые уже наработаны и отлажены. Поэтому необходимо повышать компетенцию, осваивать новые рынки сбыта.  

В рамках господдержки участие в образовательном проекте для экспортеров Могилевской области бесплатное.  

Больше новостей экономики за 22 марта читайте здесь.  

# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Евгений Якимов # Фотофакт

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