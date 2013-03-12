Новости Беларуси. Омская область России планирует построить в Беларуси завод технического углерода. Об этом 12 марта заявил губернатор этого российского региона Виктор Назаров. Предприятие разместится на территории свободной экономической зоны «Могилев». Проект оценивается в 4 миллиарда российских рублей.

И второй проект – строительство завода по переработке льна. Новое производство позволит полностью заменить хлопок.

На бизнес-форуме в Минске деловые круги двух стран обсуждали новые потенциальные сферы сотрудничества. На встрече были представлены более 40 белорусских предприятий и 17 компаний Омской области.

Виктор Назаров, губернатор Омской области Российской Федерации:

Производство нового продукта из льна – это медицинская вата и нетканых материалов, которые по своей технологии не знают аналогов в мире. Именно с точки зрения применения в мире.

В течение двух лет мы должны дать первую продукцию.

Валерий Попов, заместитель генерального директора омского предприятия (Россия):

В свое время работали с гомельским заводом сельзхозмашиностроения. Сейчас есть договоренность на поставку дополнительных насос-дозаторов. Вчера мы побывали на «Минском тракторном заводе». Тоже есть намерения поставки опытной партии насос-дозаторов.

Аркадий Павленко, заместитель директора омского предприятия (Россия):

Туда мы привезли нашу новую продукцию. Это промышленные энергосберегающие светодиодные светильники. Для нефтегазовых отраслей в основном. И индивидуальные светильники как для добывающих шахтеров, так и для нефтегазовых. То есть защищенное оборудование.

Во время бизнес-форума Белорусская и Омская торгово-промышленные палаты подписали соглашение о сотрудничестве. Документ позволит проводить обмен специалистами и стажировки на инвестиционных предприятиях, а также шире представлять продукцию регионов на выставках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Реут, первый заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Традиционно наших коллег из Российской Федерации интересует продукция легкой промышленности, мебельной промышленности Республики Беларусь, точная механика, которая развита в Беларуси. И, конечно, все понимают, что Беларусь – это окно в Европу. Мы находимся на границе Евросоюза. И выстраивание таких отношений как раз поможет нам развить в лучшую сторону наши экономические отношения.