Олег Макаров: «Есть надежда, что тот драйв, который есть в IT, будет не просто аутсорсингом»

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

Я, действительно, наблюдаю за развитием IT-сектора у нас с таким же замиранием сердца, как за хоккеем. Потому что, на самом деле, очень правильные и своевременные вопросы по поводу того, что да, Декрету уже несколько лет, да, на сегодняшний день уже вот эта высота взята. Что дальше? У меня есть, в общем-то, большие надежды, связанные с образованием.

И большие надежды, связанные с тем, что для того, чтобы этот коннекшн найти между внутренним рынком и нашими возможностями, эти вещи надо стимулировать. Они должны стимулироваться через обучение, через образование и через какое-то взаимное понимание нужности продукта, с одной стороны, и нужности вложений в развитие собственного реального сектора со стороны IT.

Конечно, вот есть ожидания, связанные с тем, чтобы какую-то новую высоту взять. Вот совершенно недавно принята концепция информационной безопасности. Конечно, это не концепция развития. Там нет таких чётких закладок, которые бы говорили о том, куда нам двигаться. Потому что сфера безопасности не должна мешать реальному генезису. Но при этом в этой концепции есть какая-то надежда на то, что тот драйв, который есть в IT на сегодняшний день, что он будет не просто аутсорсингом. И что он будет не просто неким Ватиканом, который может превратиться в экстерриториальную площадку для процветания одного слоя, для решения одного вида задач, не распространяя своё влияние на другое. Вот здесь, мне кажется, уже надо ожидать какого-то качества, количественно-качественный переход. Я, во всяком случае, жду его, я прямо его ощущаю, что он должен быть в ближайшее время в какое-то.