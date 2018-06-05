Олег Кувшинников: «Главное, о чем мы договорились, – это о локализации производства тракторной техники именно в Вологодской области»

Новости Беларуси. Беларусь и Вологодская область могут разработать новые совместные производства в интересах всей России. Об этом 5 июня заявил Александр Лукашенко на встрече с российского региона Олегом Кувшинниковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из важнейших проектов – «Союзный трактор» – крупное производство в Череповце, где собирают каждую третью подобную машину в России. Проект этот уже выходит на полную мощность. А какие пока только на низком старте? Ответ в сюжете Анастасии Иванниковой.

Именно так на своей странице в соцсетях поздоровался сегодня с нашей страной губернатор Вологодской области. Вот уже второй день Олег Кувшинников ведет практически онлайн-отчет о визите в Беларусь. Что и говорить: активный интернет-пользователь (52 тысячи подписчиков и даже собственный сайт), а еще один из самых спортивных российских губернаторов (кандидат в мастера спорта по хоккею) и человек «из народа».

Почти 20 лет Олег Кувшинников проработал на родном металлургическом заводе. Лишь потом стал депутатом Череповецкой городской думы, был в составе совета директоров «Северсталь». Благодаря такой насыщенной карьере на родной земле в него поверили. В итоге в марте 2007 больше 65 % избирателей проголосовали «за» его избрание мэром Череповца, а с 2011 он стал губернатором Вологодской области.

Губернатор Вологодской области: «Хотелось, чтобы и в Республике Беларусь была создана национальная сеть «Здоровые города» Дружеским и открытым получился разговор с нашим Президентом. Впрочем, неудивительно: о себе Олег Кувшинников тоже всегда рассказывает открыто. И о том, почему в свое время пришлось завязать со спортом, и о детской мечте стать пожарным, и о начале своей политической карьеры в 2002. Кстати, эти 16 лет получились очень продуктивными. Будучи мэром, он много работал над внешним видом города и инфраструктурой.

Новая лыжероллерная трасса, цифровые школы, пожарное депо, строительство и реконструкция улиц, проспектов, шоссе. «Дорожной тематике» внимание Олег Кувшинников уделяет и в должности губернатора. Лишь несколько примеров: на ремонт путей Череповца отныне ежегодно выделяют по 250 миллионов рублей, местный аэропорт стал международным.

Александр Лукашенко – губернатору Вологодской области: Мы можем с нуля разработать производства, которые будут нужны во всей России, в Беларуси За первые месяцы 2018 года товарооборот нашей страны с Вологодской областью составил 93 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11 %. Внешнеторговый оборот составил 397 миллионов долларов. В основе экспорта – молоко и сливки, калийные удобрения, грузовые автомобили. А вот закупаем у партнеров смешанные минеральные удобрения и трубы.

Анастасия Иванникова, СТВ:

А еще в Вологодской любят области наши тракторы. В 2010 году на череповецкой промышленной площадки запущено производство совместно с МТЗ. Сегодня оно выросло в восемь раз, линейка продукции насчитывает 43 наименования. Но это далеко не все. Буквально накануне партнеры договорились: в Вологодской области будет производиться так называемый «союзный трактор». Этот проект губернатор презентовал на третьем Форуме регионов еще в 2016 году.

Машиностроительный кластер будет создан с участием Беларуси в Вологодской области В России проект уже успел стать популярным. В будущем это и увеличение объемов производства, локализации, и развитие дилерских и сервисных центров. Ну и, конечно, большие возможности для бизнес-кооперации. К слову, уже сейчас в России каждый третий колесный трактор производится именно в Череповце.

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области России:

Главное, о чем мы договорились, – это о локализации производства тракторной техники именно в Вологодской области, в Череповце, увеличении объемов производства в два раза – до 3500 штук, объединении торговых домов для реализации тракторной техники не только в России, но и в странах СНГ. Мы приглашаем Президента Беларуси в Вологодскую область для того, чтобы перерезать ленточку на выпуске первого «союзного» трактора, который получит все необходимые преференции от правительства Российской Федерации и станет абсолютно конкурентоспособным на всех рынках.

Хорошее сотрудничество налажено с «Амкодор». Оценили нашу сельскохозяйственную и лесозаготовительную технику. В городе Сокол даже установлен специальный тренажер, который готовит к работе на ней. Кроме того, Вологодская область заинтересована в открытии сервисных и дилерских центров Минского автомобильного завода (соглашение подписали 5 июня). Нужны в этом российском регионе и наши автобусы. 30 единиц уже закуплено, совсем скоро вологодский автопарк пополнится еще на 120. В 2019 году Вологодская область планирует закупить 20 тягачей МАЗ для создания крупной транспортно-логистической компании. Переговоры начинаются уже сейчас.

Сергей Захаревич, заместитель коммерческого директора – директор по реализации автотехники в Беларусь, Россию и Украину ОАО «Минский автомобильный завод»:

Это логистическая компания по перевозке различных грузов, которые экспортируются из Республики Беларусь и из Российской Федерации в Республику Беларусь в рамках совместных проектов совместного производства тракторной техники, поставки комплектующих или металла из области в регион. То есть есть потенциал для работы полноценного предприятия.