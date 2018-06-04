Машиностроительный кластер будет создан с участием Беларуси в Вологодской области

Новости Беларуси. В Череповце развернут масштабный проект «Союзный трактор». Его 4 июня обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот между Беларусью и этим российским регионом растёт. За 2017 год он достиг без малого 400 миллионов долларов. Создано совместное предприятие по сборке тракторов. С конвейера уже сошло 10 тысяч единиц техники. Беларусь занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Вологодского края.

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области (Россия):

Сегодня договорились о сотрудничестве в развитии сельскохозяйственного сектора двух регионов, о том, что лесопромышленный кластер будет создавать кластер деревянного домостроения с участием белорусской стороны для увеличения поставок деревянных домокомплектов. Мы говорим о поставках сельскохозяйственной техники, техники для работы в лесу, муниципальной техники. Это очень серьезный этап нашего сотрудничества.

Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Лесопромышленный комплекс что Вологодчины, что Республики Беларусь по структуре, в принципе, одинаков. И Республика Беларусь, и Вологодчина – это богатейшие регионы по лесным ресурсам. У нас общая проблема – мы не знаем, что делать с лиственной древесиной. Мы немножко впереди, можем им показать, как в Беларуси создается сеть лесных дорог. Здесь им есть, чему поучиться.