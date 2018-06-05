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Губернатор Вологодской области: «Хотелось, чтобы и в Республике Беларусь была создана национальная сеть «Здоровые города»

05 июня 2018 07:22
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Новости Беларуси. Ждут на главной выставочной площадке аграрных достижений и делегацию из Вологды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машиностроительный кластер будет создан с участием Беларуси в Вологодской области

Губернатор Вологодской области: «Хотелось, чтобы и в Республике Беларусь была создана национальная сеть «Здоровые города»-1

В эти дни губернатор и чиновники российского региона посещают Беларусь. Наша страна является главным торгово-экономическим партнером Вологодчины. Среди совместных перспективных проектов – сотрудничество даже в популяризации здорового образа жизни среди горожан.    

Губернатор Вологодской области: «Хотелось, чтобы и в Республике Беларусь была создана национальная сеть «Здоровые города»-4

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области (Россия) 
Мы посещаем все крупнейшие машиностроительные предприятия, это «Белагро», это встреча с руководством Республики. Я являюсь председателем национальной сети «Здоровые города в Российской Федерации», которая объединяет 70 муниципальных образований, это 16 миллионов человек. Очень хотелось, чтобы и в Республике Беларусь была создана национальная сеть «Здоровые города». Поэтому с Министерством здравоохранения мы тоже проводим такие переговоры и встречаемся с муниципальными образованиями, чтобы привлечь их в этот проект.

Губернатор Вологодской области: «Хотелось, чтобы и в Республике Беларусь была создана национальная сеть «Здоровые города»-7

Товарооборот между  Беларусью и Вологодской областью постоянно растёт. Только за 2017 год он достиг без малого 400 миллионов долларов. Есть совместное предприятие по сборке тракторов. Активная кооперация планируется в сельском хозяйстве и лесной отрасли.

# Беларусь-Россия # общество # Олег Кувшинников # Фотофакт

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