Губернатор Вологодской области: «Хотелось, чтобы и в Республике Беларусь была создана национальная сеть «Здоровые города»

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области (Россия):

Мы посещаем все крупнейшие машиностроительные предприятия, это «Белагро», это встреча с руководством Республики. Я являюсь председателем национальной сети «Здоровые города в Российской Федерации», которая объединяет 70 муниципальных образований, это 16 миллионов человек. Очень хотелось, чтобы и в Республике Беларусь была создана национальная сеть «Здоровые города». Поэтому с Министерством здравоохранения мы тоже проводим такие переговоры и встречаемся с муниципальными образованиями, чтобы привлечь их в этот проект.