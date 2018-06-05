Александр Лукашенко – губернатору Вологодской области: Мы можем с нуля разработать производства, которые будут нужны во всей России, в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь и Вологодская область могут разработать новые совместные производства в интересах всей России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился с губернатором этого российского региона. На посту Олег Кувшинников с 2011. На встрече не раз отмечалось: стороны открыты к диалогу.

По итогам 2017 года товарооборот составил без малого 400 миллионов долларов. Рост – 77%. За первые месяцы 2018 года сработали также с плюсом. В основе экспорта – молоко и сливки, калийные удобрения, грузовые автомобили. А вот закупаем у партнёров смешанные минеральные удобрения и трубы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я информирован о заинтересованности Вологодчины в сотрудничестве с Беларусью. Мне кажется, что мы можем склеить что-то хорошее. Особенно на базе металлургического завода. Так я понимаю? Где мы производим совместно технику определенную. Знаю о ваших проектах, о стремлении и желании выйти на более высокие рубежи в обеспечении продуктами питания себя, в сельском хозяйстве.

Знаю проблемы транспортные, тем более что вы мэром были, вам это больше чем кому-либо известно. Мы готовы вместе работать так, чтобы был интерес и с нашей стороны, но и вы были заинтересованы. Думаю, опыт хороший у нас, и мы можем создать не только совместные предприятия, но и с нуля разработать производства, которые будут нужны не только на Вологодчине, но во всей России, в Беларуси.

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области России:

Большое спасибо вам за тёплый приём, за встречу в вашем плотном графике. Мы приехали сюда не с пустыми руками – у нас пакет предложений, которые мы обсуждаем с вашими крупнейшими производителями тракторной техники, Минским автомобильным заводом, Минским моторным заводом, «Амкодором».

По достоинству оценили в Вологодской области наши тракторы. В 2010 году на череповецкой промышленной площадке совместно с МТЗ запущено производство. За эти годы оно выросло в 8 раз. Линейка продукции насчитывает четыре десятка наименований. Это далеко не всё.