Около 300 минчан получили безналичные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

Новости Беларуси. Около 300 минчан уже получили безналичные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новая система предоставления государственной помощи начала работать с первого октября. Так, если на «жировку» уходит больше 20% дохода столичной семьи, то часть суммы оплачивают из казны. Это ежемесячная система.

Субсидии домовладельцам назначают как по выявительному, так и по заявительному принципу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

По заявительному принципу было принято 14 решений по выделению безналичной жилищной субсидии. И еще 266 (это которые только за октябрь) было выявлено непосредственно самой программой по выявительному принципу.