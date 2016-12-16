Прямой эфир

Около 300 минчан получили безналичные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

16 декабря 2016 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около 300 минчан уже получили безналичные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новая система предоставления государственной помощи начала работать с первого октября. Так, если на «жировку» уходит больше 20% дохода столичной семьи, то часть суммы оплачивают из казны. Это ежемесячная система.

Субсидии домовладельцам назначают как по выявительному, так и по заявительному принципу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
По заявительному принципу было принято 14 решений по выделению безналичной жилищной субсидии. И еще 266 (это которые только за октябрь) было выявлено непосредственно самой программой по выявительному принципу.

# Экономика # Государственная политика # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # Алексей Герасимчик

Другие новости рубрики

Все новости
Центр изучения молочного рынка России: с фальсификацией российскими производителями белорусской продукции нужно бороться
16 декабря 2016 16:41

Центр изучения молочного рынка России: с фальсификацией российскими производителями белорусской продукции нужно бороться

Игорь Брыло: Беларусь ценит российский рынок, потому использует каждую возможность решить спор о качестве продукции
16 декабря 2016 16:41

Игорь Брыло: Беларусь ценит российский рынок, потому использует каждую возможность решить спор о качестве продукции

Молочные продукты, хлеб и мясные деликатесы: как кулинарная сфера сближает Беларусь и Азербайджан
16 декабря 2016 16:41

Молочные продукты, хлеб и мясные деликатесы: как кулинарная сфера сближает Беларусь и Азербайджан