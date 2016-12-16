Молочные продукты, хлеб и мясные деликатесы: как кулинарная сфера сближает Беларусь и Азербайджан

Новости Беларуси. Бизнесмены Азербайджана приехали в Минск лично удостовериться в качестве белорусских продуктов. В Баку активно развивается сеть магазинов, которые специализируются на продаже отечественных товаров. Деловые круги Прикаспийского государства вместе с бизнесменами из Беларуси сегодня обсудили новые направления сотрудничества.

Каждую неделю из Минска в Баку. Вареные, сырокопченые, продукты из шпика. Более 50 наименований деликатесов.

Сергей Муляров, водитель:

Я вожу белорусские продукты в Молдавию, Грузию, Азербайджан. Везде рады белорусской продукции, везде говорят, чтобы вез больше.

Сергею Федоровичу с мясным ассортиментом на борту предстоит преодолеть почти три тысячи километров.

Уже через пять дней эта белорусская продукция окажется на азербайджанских прилавках. Специально для покупателей из закавказской страны производители переводят этикетки. Так что привычные нам состав, сроки и условия хранения в Баку можно прочитать на местном языке. Хотя продукция и без услуг переводчика нашла там своего покупателя. Первый белорусский магазин в Азербайджане открылся в апреле, сегодня их уже четыре.

Один из магазинов находится в Баку на улице Низами. Ассортимент здесь привычный каждому белорусу. «Молочка», мясо, напитки, хлеб, сладости, консервы, овощи. В привычку заглядывать сюда за белорусскими покупками вошло и у многих местных жителей.

Покупатели:

Все качественное. Молодцы они, конечно.

Нам позвонила родственница и сказала, что есть такой белорусский магазин. Мы пришли первый раз. Купили на пробу колбаску, хрен посоветовали. Сказали, что хрен очень ядреный, хороший. Хотим йогурты попробовать, чтобы потом постоянно сюда приходить и покупать.

Продукты полюбились, количество фур из Минска в Баку увеличилось.

Татьяна Грудинская, заместитель генерального директора мясокомбината:

Начинали поставки с 3 тонн в месяц. На сегодняшний день за ноябрь мы уже отгрузили в Азербайджан около 15 тонн продукции. Общий объем продукции составил 44 тонны. Объемы продукции растут.

В настоящее время продовольственные товары в Азербайджан поставляют более 20 наших предприятий. Наторговали на сумму в почти два миллиона долларов. Это всего за 9 месяцев.

Илья Субботин, официальный представитель азербайджанской компании:

Наше большое преимущество в том, что наши предприятия сумели сохранить торговую марку, они работают с качеством.

Но и это далеко не предел, – уверены обе стороны. Две недели назад состоялся официальный визит Александра Лукашенко в Баку. Тогда перед министрами и бизнесменами наших стран два президента поставили крайне амбициозные задачи: если не считать нефтяную отрасль, товарооборот увеличить в несколько раз.

Александр Забелло, председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»:

Когда еще не успели дорожные сумки разобрать после возвращения из Азербайджана, мы рады, что наши коллеги оперативно отреагировали, прибыли сюда. И это уже будет не визит вежливости, а деловая рабочая встреча, в состав которой входит более 25 крупнейших бизнесменов республики.

Башир Гулиев – глава Ассоциации производителей плодоовощной продукции. Гордится выращенными в своей стране овощами. Помидоры по самым современным биотехнологиям зреют круглый год. Предлагает оценить азербайджанские томаты и белорусам. В свою очередь готовы закупать нашу технику, наши семена. А о продуктах, сделанных в Беларуси, судит по собственным гастрономическим пристрастиям.

Башир Гулиев, председатель Ассоциации производителей и экспортеров плодоовощной продукции Азербайджанской Республики:

По соседству с моим домом в Баку есть магазин «Белорусский», куда можно зайти и купить колбасы, ветчину, молочную продукцию. Она очень высоко ценится у нас, мы ее любим очень любим, я сам часто покупаю эту продукцию.

Фуры на Азербайджан уезжают каждый день. В них молоко, творог и сметана. Последняя очень подходит к местному блюду – салат со свеклой и сметаной в Баку называется «Бурачный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.