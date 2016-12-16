Игорь Брыло: Беларусь ценит российский рынок, потому использует каждую возможность решить спор о качестве продукции

Новости Беларуси. Беларусь готова к участию в лабораторных исследованиях своей продукции на территории России. Наша страна ценит соседний рынок и потому использует каждую возможность решить возникший спор, – заявил 16 декабря в интервью телеканалу СТВ заместитель министра сельского хозяйства Игорь Брыло.

Разногласия возникли из-за того, что Россельхознадзор предъявил ряд претензий к качеству белоруской продукции. Впрочем, Беларусь в качестве своей продукции уверена и считает претензии необоснованными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы идем навстречу Россельхознадзору всегда. Потому что мы прекрасно понимаем, что премиальный рынок для нас – это Российская Федерация. Если надо проводить какого-то рода совместные проекты, мы двумя руками за. Но мы хотим одного: чтобы просто нас не обвиняли во всеуслышание в том, что мы не делали. Готовы ответственно подходить по каждому факту нарушения, какого-то несоответствия в нашей продукции. И поверьте, что мы проводим по каждому факту очень серьезные расследования.