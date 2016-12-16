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Центр изучения молочного рынка России: с фальсификацией российскими производителями белорусской продукции нужно бороться

16 декабря 2016 16:41
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Новости Беларуси. Белорусским контролирующим службам, возможно, необходимо присоединиться к своим российским коллегам в деле борьбы с фальсификацией отечественных продуктов на территории Российской Федерации. Это считают возможным московские эксперты молочного рынка.

По их словам, надуманные обвинения Россельхознадзора в адрес белорусской «молочки» и колбасных изделий основаны на том, что нарушения находят в контрафактной продукции, которая никакого отношения к Беларуси не имеет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Захарова, аналитик Центра изучения молочного рынка России:
С фальсификацией российскими производителями белорусской продукции, безусловно, нужно бороться, потому что это настоящий фальсификат. Я думаю, что здесь все-таки белорусским предприятиям, возможно, белорусским службам стоит проявлять больше активности, обращаться к российским коллегам, чтобы эту проблему решить.

# Экономика # Экспорт # Екатерина Захарова

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