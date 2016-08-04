Около 200 совместных инновационных проектов: белорусские и китайские инвесторы встретились в Минске

Новости Беларуси. Около 200 инновационных проектов рассмотрели сегодня в Минске. Белорусские и китайские инвесторы встретились на белорусской площадке. Это первый в истории сотрудничества двух стран подобный форум.

В списке сфер для взаимодействия электроника, биофармацевтика, тонкая химия. Кроме того на форуме рассматривали создание производств на базе индустриального парка «Великий Камень».

Форум продлится два дня. По итогам будет подписано соглашение о создании китайско-белорусского центра развития инновационных технологий. Это серьезный шаг на пути к внедрению уникальных проектов в производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Сделаем упор на обсуждение вопросов финансирования и коммерциализации научно-технических разработок. И здесь для нас очень важно использование и китайского опыта, и китайского рынка по выведению наших стартапов, венчурных проектов на китайский рынок и китайские биржи.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Соображение стратегии развития имеет очень важные задачи. Инновация научная, техническое сотрудничество. Этот форум создаст очень важную платформу именно конкретного сотрудничества в этой области.