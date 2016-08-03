«Стараемся, нужно кормить животных»: как в Беловежской пуще выращивают экологически чистое зерно

Новости Беларуси. Сегодня, в Беларуси, пожалуй, нет ни одного района, города или поселка, где бы не стремились как можно быстрее убрать хлеб.

Работы ведутся даже в заповедной Беловежской пуще, правда, там уборочная проходит по особым правилам – щадящими методами.

Зерно – экологически чистое.

А готовят его, в частности, для зимнего кормления местных обитателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солнечной и сухой погоды агроном и комбайнеры Пущи ждали с нетерпением уже несколько дней. Все это время заповедный парк обильно поливали дожди. Виталий Тарасюк – по профессии лесник, но во время уборочной с удовольствием садится за руль комбайна. И здесь такое не редкость. Как говорится, что заготовил, тем и накормил.

Виталий Тарасюк, комбайнер, лесник Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Беловежская пуща»:

Работаем на результат, стараемся. Так как нужно кормить животных – диких и наших, есть же еще овцеферма в хозяйстве.

В Беловежской Пуще обрабатывают лишь половину из пригодных земель – немногим больше тысячи гектаров. Остальное отводят на так называемые кормовые поляны. Но и к тому, что возделывают, относятся предельно деликатно. Химических удобрений и добавок по минимуму – только для кукурузы и некоторых зерновых.

Главный принцип: не навреди.

Николай Сацута, начальник отдела побочного пользования подсобного хозяйства Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Беловежская пуща»:

На данном этапе мы уже 30% уборки сделали. Это поле – озимый тритикале – где-то 35 центнера дает с гектара. Как таковой химии мы не вносим. Потому что ориентированы на экологически чистое зерно.

Пётр Бутрим, СТВ:

Две трети сельхозугодий Беловежской Пущи огорожены вот таким забором. Высота его немногим больше двух метров. Будь он хоть немного ниже, урожай мог бы пострадать от набегов оленей. Дикое животное способно с места взять высоту в человеческий рост.

В прошлом году урожай достиг планки в 2 300 тонн. В этом планируют намолотить еще больше. Как правило, ровно треть собранного здесь идет на корм обитателям парка – оленям, лосям, кабанам, зубрам и косулям. Еще часть продают. Такая схема работает уже не первый год, и экономически полностью себя оправдала.

Александр Бурый, генеральный директор Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Беловежская пуща»:

Если бы мы сегодня не занимались возделыванием земель, соответственно нам бы пришлось покупать на стороне. И, анализируя ситуацию себестоимости зерна и себестоимости других кормов, сена, я хочу отметить, что у нас она немножко ниже, нежели бы мы покупали у других сельхозпроизводителей.

Зерно, бережливо собранное на территории заповедника, отличается чистотой и экологичностью.

Идет оно и на приготовление знаменитой «Пущанки».

Недаром, вкус нашего национального напитка еще долго не могут забыть многочисленные туристы.